Четверо воронежцев похитили в Липецке сейф с 602 тысячами рублей

На днях участники преступной группы выслушали приговор.

Приговором Октябрьского районного суда Липецка четверо ранее несудимых жителей Воронежа признаны виновными в покушении на кражу в крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору с проникновением в помещение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, материалами уголовного дела установлено, что в феврале 2015 года подсудимые на двух автомобилях прибыли в Липецк для совершения преступления, заранее распределив между собой роли.

В ночь на 22 февраля, взломав решетку на окне офиса ОАО «Эксстроймаш», находящегося на первом этаже жилого дома, они похитили металлический сейф, в котором находились 602 тысячи рублей и печать.

По пути в Воронеж преступники заметили преследовавший их автомобиль ГИБДД и попытались скрыться, свернув на второстепенную грунтовую дорогу, однако были задержаны в поле в районе 10 км автодороги Липецк-Тамбов.

По факту покушения на кражу было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ст.158 ч.3 УК РФ, надзор за соблюдением в ходе расследования которого осуществляла прокуратура района.

Несмотря на то, что в ходе следствия обвиняемые пытались уменьшить степень своего участия в совершении преступления либо вообще не признавали вины, совокупность представленных государственным обвинителем доказательств позволила прийти к выводу об обоснованности предъявленного всем четверым обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, роль каждого из преступников в совершении преступления, мнение государственного обвинителя, суд приговорил троих подсудимых к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 30 тыс. рублей, одного - к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Осужденные не согласились с таким приговором и обжаловали его в апелляционном порядке.Апелляционная инстанция Липецкого областного суда, заслушав доводы осужденных, мнение прокурора, признала приговор законным и обоснованным, оставив его без изменения.