В Тербунах допрошены родители пропавшего ребенка

Правоохранительные органы далеки от мысли о криминальном следе в деле трехлетнего Артема Кузнецова.

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

Пока в окрестностях деревни Михайловка Тербунского района проходят поиски пропавшего вчера Артема Кузнецова, сотрудники Следственного комитета допросили отца и мать трехлетнего ребенка.По словам источников GOROD48 в правоохранительных органах, говорить о криминальном следе в этом деле пока нет оснований.Между тем к поискам малыша привлекли солдат-срочников, которых привезли из Липецка на комфортабельном автобусе. Также к исследованию местности с воздуха подключился экипаж еще одного вертолета поискового отряда "Ангел", прилетевший из Москвы.- По погоде, которая стоит, а также исходя из того, во что был одет пропавший мальчик, могу предположить, что у нас есть до трех суток на его поиски, - рассказал GOROD48 куратор спасательного отряда "Лиза Аллерт" москвич Виктор Дулин.