Происшествия
сегодня, 16:04
В Тербунах допрошены родители пропавшего ребенка
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Правоохранительные органы далеки от мысли о криминальном следе в деле трехлетнего Артема Кузнецова.
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Пока в окрестностях деревни Михайловка Тербунского района проходят поиски пропавшего вчера Артема Кузнецова, сотрудники Следственного комитета допросили отца и мать трехлетнего ребенка.
По словам источников GOROD48 в правоохранительных органах, говорить о криминальном следе в этом деле пока нет оснований.
фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
Между тем к поискам малыша привлекли солдат-срочников, которых привезли из Липецка на комфортабельном автобусе. Также к исследованию местности с воздуха подключился экипаж еще одного вертолета поискового отряда "Ангел", прилетевший из Москвы.
- По погоде, которая стоит, а также исходя из того, во что был одет пропавший мальчик, могу предположить, что у нас есть до трех суток на его поиски, - рассказал GOROD48 куратор спасательного отряда "Лиза Аллерт" москвич Виктор Дулин.
По словам источников GOROD48 в правоохранительных органах, говорить о криминальном следе в этом деле пока нет оснований.
фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
Между тем к поискам малыша привлекли солдат-срочников, которых привезли из Липецка на комфортабельном автобусе. Также к исследованию местности с воздуха подключился экипаж еще одного вертолета поискового отряда "Ангел", прилетевший из Москвы.
- По погоде, которая стоит, а также исходя из того, во что был одет пропавший мальчик, могу предположить, что у нас есть до трех суток на его поиски, - рассказал GOROD48 куратор спасательного отряда "Лиза Аллерт" москвич Виктор Дулин.
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Сочуствующая
Кристина
для это несчастный случай,
Виктор
ГОР .АДМ.
жалко их всех
это несчастный случай
Во как
гера