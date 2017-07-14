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В Тербунах допрошены родители пропавшего ребенка

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#пропавшие без вести #Артем Кузнецов
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В Тербунах допрошены родители пропавшего ребенка

Правоохранительные органы далеки от мысли о криминальном следе в деле трехлетнего Артема Кузнецова.

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Пока в окрестностях деревни Михайловка Тербунского района проходят поиски пропавшего вчера Артема Кузнецова, сотрудники Следственного комитета допросили отца и мать трехлетнего ребенка.

По словам источников GOROD48 в правоохранительных органах, говорить о криминальном следе в этом деле пока нет оснований.

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фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

Между тем к поискам малыша привлекли солдат-срочников, которых привезли из Липецка на комфортабельном автобусе. Также к исследованию местности с воздуха подключился экипаж еще одного вертолета поискового отряда "Ангел", прилетевший из Москвы.

- По погоде, которая стоит, а также исходя из того, во что был одет пропавший мальчик, могу предположить, что у нас есть до трех суток на его поиски, - рассказал GOROD48 куратор спасательного отряда "Лиза Аллерт" москвич Виктор Дулин.  
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#пропавшие без вести #Артем Кузнецов
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Комментарии (9)

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Сочуствующая

1 минуту назад
Дай Бог сил малышонку найтись...
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Кристина

4 минуты назад
точно дебильность и беспечность родителей,а мамашу эту надо за решётку,чтобы думать научилась,а не только рожать. Три бабы взрослых в доме,а за детьми никто не смотрит.УРОДЫ
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для это несчастный случай,

7 минут назад
как на фиг несчастный случай??? Оствить малыша в кузове мотороллера и уйти косить.Это несчастный случай? ЭТО ДЕБИЛЬНОСТЬ !
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Виктор

8 минут назад
гера, витек,ты чтоле?
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ГОР .АДМ.

14 минут назад
Солдат привезли из Липецка на комфортабельном автобусе ..........
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жалко их всех

28 минут назад
до слёз.
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это несчастный случай

30 минут назад
бедные родители
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Во как

39 минут назад
Тербун стал каким-то криминальным. Ну как Чикаго!
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гера

41 минуту назад
держись малец,найдут.прости взрослых,что не усмотрели.Бог даст тебе сил.
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