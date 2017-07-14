Жители ЛНР получили помощь от липчан

Продуктовые наборы были приобретены на средства, собранные на концерте Юлии Славянской в Липецке

Продуктовые наборы жителям поселка Зеленый Гай, Антрацитовского района Луганской народной Республики, вручили волонтеры.

Как сообщили волонтеры, средства на гуманитарную помощь были собраны во время выступлений певицы Юлии Славянской в Липецке и Самаре.

Жители Зеленого гая поблагодарили липчан, и рассказали, что живут всего в нескольких сотнях метров от линии фронта, под постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Им приходится прятаться по подвалам.