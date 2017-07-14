Общество

сегодня, 16:06

Жители ЛНР получили помощь от липчан

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#Донбасс #ЛНР #помощь
Жители ЛНР получили помощь от липчан

Продуктовые наборы были приобретены на средства, собранные на концерте Юлии Славянской в Липецке

Продуктовые наборы жителям поселка Зеленый Гай, Антрацитовского района Луганской народной Республики, вручили волонтеры.

Как сообщили волонтеры, средства на гуманитарную помощь были собраны во время выступлений певицы Юлии Славянской в Липецке и Самаре.

Жители Зеленого гая поблагодарили липчан, и рассказали, что живут всего в нескольких сотнях метров от линии фронта, под постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Им приходится прятаться по подвалам. 

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#Донбасс #ЛНР #помощь

Комментарии (1)

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Ххх

35 минут назад
Трудно им выжить...люди отдают заработанное а они посмотрите там все с навороченными телефонами,в адидасе и т.п...фу противно...пусть зарабатывают..привыкли что им привезут,дадут помогу.фу.фу.фу
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