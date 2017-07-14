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Российские рыбаки отравились газом в Норвежском море

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#отравление #ЧП #море
Российские рыбаки отравились газом в Норвежском море

В траулере произошло задымление.

Четверо членов экипажа российского траулера «Капитан Сулимов» погибли во время промысла в Норвежском море. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает агентство Sea News. Отмечается, что 13 июля один из членов экипажа траулера заметил дым в помещении, где хранилась гофротара.

Ранее 14 июля начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев рассказал, что погибли старший мастер добычи и три матроса. Задымление, по его словам, произошло из-за тления картонной тары.

В настоящее время задымление ликвидировано. Судно самостоятельно следует в порт Торсхавн (Фарерские острова) для проведения расследования и судебной экспертизы. На борту судна находится 65 членов экипажа.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
94
#отравление #ЧП #море

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