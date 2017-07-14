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Вице-губернатор Юрий Божко взвинтил темп дорожных работ

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#дороги #ремонт #
Вице-губернатор Юрий Божко взвинтил темп дорожных работ

В будущем году дорожных работ в городе будет еще больше, поэтому замглавы администрации приказал рабочим увеличить темп

В Липецке проинспектировали ход дорожных работ, которые ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Первый заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Божко, заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Валентин Малахов и руководители муниципалитета проехали по ремонтирующимся дорожным объектам, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

"Советская – одна из старейших улиц города – значительно преобразилась: здесь полностью заменены бордюры, отремонтирован асфальт и нанесена разметка. Высажены деревья. Работы по укладке тротуарной плитки закончены на 60 %. Полностью отремонтировали асфальтовое покрытие на улице Ангарской – сейчас там ремонтируют тротуары и съезды в жилую зону. На Московской завершена укладка выравнивающего слоя, ведётся монтаж бортового камня. На Студёновской ведётся фрезерование дорожного покрытия, замена бортового камня и  подготовка основания для тротуаров. На улице улице Терешковой уложено 40 % асфальтового покрытия, завезён чернозём для газонов. На многих объектах работы ведутся с опережением графика.

Несмотря на высокую интенсивность проводимых дорожных работ, Юрий Божко порекомендовал ускорить темпы ремонта – в следующем году объёмы работ по приоритетному проекту министерства транспорта ««Безопасные и качественные дороги»  будут увеличены, а это значит, что работать дорожникам придётся с максимальной отдачей", сообщили в управлении.


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#дороги #ремонт #

Комментарии (4)

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Как гость
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тот самый

6 минут назад
житуха, божко он такой божКо
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житуха

21 минуту назад
Божко это тот который с женой федеральные деньги через Липецккомбанк прокрутил и в наваре остался
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Как гость

40 минут назад
Вы не знаете когда ж новые бордюры на К.Трубного положат? ... До самой Лебедяни. А то, стоя там в пробке противно смотреть по сторонам.
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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

41 минуту назад
Теперь тротуарную плитку будут не укладывать а просто кидать на тротуар. Исторически все делается плохо, но с призывами "Быстро" и "Еще быстрей" все начинает делаться просто ужасно. Планировать надо грамотней и ресурсы нужные обеспечивать, вот тогда и не будет аврала, уважаемый Юрий Божко. Если интересно, сообщите редакции, они мне как нибудь сообщат.
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