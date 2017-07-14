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сегодня, 15:46
Путин подарил Овечкину и Шубской посуду
Глава государства поздравил молодожен чайным сервизом.
Президент России Владимир Путин подарил хоккеисту Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской на свадьбу чайный сервиз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Поздравление от президента России на торжественном мероприятии зачитал со сцены Николай Басков. Кроме того, Владимир Путин лично позвонил Овечкину по телефону.
В прошлую субботу Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб Washington Capitals, и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, которое у пары состоялось еще в августе 2016 года.
Торжество для друзей и родственников прошло в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Хоккеист был в черном фраке и бабочке, его невеста — в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах.
Поздравление от президента России на торжественном мероприятии зачитал со сцены Николай Басков. Кроме того, Владимир Путин лично позвонил Овечкину по телефону.
В прошлую субботу Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб Washington Capitals, и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, которое у пары состоялось еще в августе 2016 года.
Торжество для друзей и родственников прошло в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Хоккеист был в черном фраке и бабочке, его невеста — в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах.