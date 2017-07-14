В Липецке проходит первый турнир по крокету

Участвуют 4 команды.

В 15:00 в Липецке стартовал масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню города. На «Липецком городище-2017» встретятся сразу три эпохи – славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка. Сегодня — первый фестивальный день. С 15.00 до 22.00 будет работать площадка «Славянское средневековье», на которой проходит бучение сборке доспехов средневекового воина, стрельбе из лука, работает кузница, проходят мастер-классы по лепке керамики и вышиванию, организована игротека со средневековыми играми. Также уже сегодня можно побывать на площадках «Липецк Петровский», «Лето на Липецком курорте». На аллее на входе в парк рядом с композицией «Фотограф» развернулось «Фотоателье Цаплина» - эта площадка сегодня работает с 15:00 до 18:00. Рядом с фонтаном на центральной аллее развёрнут салон «Дамские штучки», а за «Путевым Дворцом Петра I» уже проходит первый Липецкий турнир по классическому крокету. Участвуют 4 команды. Также сегодня в парке проходит выставка-конкурс «Однажды в Нижнем парке или Нижний парк в объективе истории», работает ярмарочная аллея, «Курортная читальня» и «Музей забытой музыки» Синематограф «Унион» откроется в 17:00, а в 22:00 там пройдёт показ немого кино. С 18:00 до 20:00 на центрально алле у фонтана пройдёт Пикник 19 века. Торжественное открытие фестиваля состоится на летней эстраде в 18.00. В 18:05 начнётся концерт фольклорных коллективов.