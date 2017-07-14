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Пропавшую в Турции российскую семью задержали при попытке попасть в Сирию

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Пропавшую в Турции российскую семью задержали при попытке попасть в Сирию

Российское посольство в Турции следит за ситуацией с задержанной семьей

Жители Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Каачари задержаны в Турции при попытке попасть в Сирию по поддельным документам, сообщает РИА Новости.

Посольство РФ в Анкаре обратилось в компетентные органы с просьбой "подтвердить местонахождение граждан РФ, а также депортировать их в Россию, а не в третью страну".

По словам бывшего свекра Светланы Валерия Уханова, в середине июня его сноха с семьей поехала на отдых в Анкару к двоюродной сестре, однако вскоре перестали выходить на связь. Потом от Каачари пришло СМС-сообщение с просьбой не искать их и не поднимать шумиху. По словам собеседника телеканала, недавно Светлана приняла ислам и увлеклась его радикальными течениями, это и привело к разрыву отношений с его сыном.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заверила, что российское посольство в Турции следит за ситуацией с задержанной там семьей россиян. "Посольство очень активно занимается, как только у них будет дополнительная, новая информация появляться, они будут также ее комментировать. Ну и по нашей линии мы также будем отслеживать эту историю", - заявила Захарова.
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