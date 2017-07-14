Культура

59 минут назад

Липецк принимает более 350 гостей из разных регионов России

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#День города #Липецкое городище #фестиваль
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Липецк принимает более 350 гостей из разных регионов России

В этом году гостей фестиваля "Липецкое городище" на 20% больше, чем в минувшем году.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка,  рамках фестиваля этнокультуры "Липецкое городище" в этом году Липецк принимает более 350 гостей из разных регионов России – примерно на 20% больше, чем в минувшем году. Часть из них участвует в липецком фестивале этнокультуры впервые.

Например, Екатерина Воробьева из Волгограда, увлеченный мастер-кукольник и давний участник множества фольклорных фестивалей, привезла в Липецк куклы-обереги разных регионов России: здесь есть и кукла-рябинка, чьи ножки сделаны из веточек рябины, и ведучка, и пары-неразлучники, и обереги с травами, набитые гречкой крупенички – символ достатка и благополучия в доме. Каждую из них мастер воссоздавала в соответствии с правилами и традициями, дошедшими до нас с древних времен. 

Напомним, что фестиваль этнокультуры «Липецкое городище» начинает работу сегодня с 15.00. Гости Нижнего парка в течение трех дней – 14, 15 и 16 июля - смогут попасть сразу в три эпохи: «Славянское средневековье IX – XIII в.в.», «Липецк Петровский XVIII в.» и «Лето на Липецком курорте XIX в.». Чтобы воссоздать атмосферу прошлого, особенности быта, одежды, питания и промыслов разных эпох, в историческом центре города собрались реконструкторы и фольклорные коллективы из регионов России. 

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#День города #Липецкое городище #фестиваль
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