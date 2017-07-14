Культура

сегодня, 14:15

Парк миниатюр в День города будет бесплатным

1 436
#День города #парк миниатюр
Парк миниатюр в День города будет бесплатным

Завтра два часа - с 14.00 до 16.00 вход для всех желающих будет свободным.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в День города липчане смогут бесплатно посетить новую туристическую достопримечательность города – парк миниатюр, который торжественно откроется 15 июля в 14.00 в парке «Быханов сад». 

С 14.00 до 16.00 вход для всех желающих будет свободным. Самые любознательные смогут присоединиться к экскурсии, которую для посетителей музея под открытым небом проведут липецкие краеведы. Для самых маленьких будет работать детская площадка.

В парке миниатюр на территории 1,3 Га будут представлены копии всех значимых исторических и архитектурных памятников края, в том числе башня Шухова, Усадебный дом в селе Полибино, Знаменская церковь в селе Вешаловка, Вознесенский собор в Ельце,  Рождество-Богородицкий монастырь в Задонске. Также липчане увидят и знаковые места города – например, Дом Губина, часовню святых Петра и Павла. Всего более 20 объектов в масштабе 1/25 с тщательной проработкой деталей позволят совершить путешествие по всему Липецкому краю. Организаторы отмечают, что планируется регулярное пополнение коллекции достопримечательностей. В вечернее время экспонаты будут подсвечены иллюминацией. Узнать подробную информацию о каждой достопримечательности можно будет с помощью аудиогида. 

Предполагается, что в дальнейшем музей под открытым небом будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00.

Фото culture48.ru

1 436
#День города #парк миниатюр

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ЖОРА

сегодня, 14:35
Там смотреть нечего. К уже существующим паркам миниатюр в России и за рубежом липецкая халтура никакого отношения не имеет.
ответить

Еще в рубрике

Липецк принимает более 350 гостей из разных регионов России
#День города #Липецкое городище #фестиваль
1
Липецк принимает более 350 гостей из разных регионов России

56 минут назад

Культура
В Липецкой области пройдёт театрализованное шествие сельских поселений
#Красное #шествие
В Липецкой области пройдёт театрализованное шествие сельских поселений

сегодня, 13:50

Культура
«Земскую медицину» покажут на выставке
#музей #выставка
2
«Земскую медицину» покажут на выставке

сегодня, 13:06

Культура
В Нижнем парке – славянское средневековье
#День города #Липецкое городище
2
В Нижнем парке – славянское средневековье

сегодня, 12:46

Культура
По Липецку уже гуляют в костюмах XVIII века
#День города #Липецкое городище
2
По Липецку уже гуляют в костюмах XVIII века

сегодня, 12:33

Культура
Липчанам продемонстрируют менуэт конца 18 века
#Александровский бал #День города #Липецкое городище
8
Липчанам продемонстрируют менуэт конца 18 века

вчера, 17:06

Культура