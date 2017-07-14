Парк миниатюр в День города будет бесплатным

Завтра два часа - с 14.00 до 16.00 вход для всех желающих будет свободным.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в День города липчане смогут бесплатно посетить новую туристическую достопримечательность города – парк миниатюр, который торжественно откроется 15 июля в 14.00 в парке «Быханов сад».

С 14.00 до 16.00 вход для всех желающих будет свободным. Самые любознательные смогут присоединиться к экскурсии, которую для посетителей музея под открытым небом проведут липецкие краеведы. Для самых маленьких будет работать детская площадка.

В парке миниатюр на территории 1,3 Га будут представлены копии всех значимых исторических и архитектурных памятников края, в том числе башня Шухова, Усадебный дом в селе Полибино, Знаменская церковь в селе Вешаловка, Вознесенский собор в Ельце, Рождество-Богородицкий монастырь в Задонске. Также липчане увидят и знаковые места города – например, Дом Губина, часовню святых Петра и Павла. Всего более 20 объектов в масштабе 1/25 с тщательной проработкой деталей позволят совершить путешествие по всему Липецкому краю. Организаторы отмечают, что планируется регулярное пополнение коллекции достопримечательностей. В вечернее время экспонаты будут подсвечены иллюминацией. Узнать подробную информацию о каждой достопримечательности можно будет с помощью аудиогида.

Предполагается, что в дальнейшем музей под открытым небом будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00.

Фото culture48.ru