Общество

сегодня, 14:14

Маленькой пони из липецкого зоопарка придумали имя

2 320
#зоопарк #пони
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Маленькой пони из липецкого зоопарка придумали имя

Мини-лошадку назвали Изабель

Неделю липчане предлагали имена родившейся в зоопарке у пары пони - Мультика и Искры, лошадке.

На предложение дать кличку пони, родившейся в зоопарке 2 июля, откликнулось около 60 посетителей сайта зоопарка. Работникам зоопарка понравились понравились имена: Липушка, Звёздочка, Империя и Ириска. Сотрудники отдела копытных животных выбрали вариант клички - Изабель или Иза.

Среди предлагаемых имен были и необычные, с политическим окрасом - КрымНаша, Винтовка, и даже Волопутя и ОлегПетрович.


2 320
#зоопарк #пони
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Комментарии (2)

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121

57 минут назад
Интересно какие заболевания у тех кто придумал имена из нижней строки
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логика

сегодня, 14:30
понравились имена: Липушка, Звёздочка, Империя и Ириска, но выбрали вариант клички - Изабель или Иза
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