Общество
сегодня, 14:14
Маленькой пони из липецкого зоопарка придумали имя
Мини-лошадку назвали Изабель
Неделю липчане предлагали имена родившейся в зоопарке у пары пони - Мультика и Искры, лошадке.
На предложение дать кличку пони, родившейся в зоопарке 2 июля, откликнулось около 60 посетителей сайта зоопарка. Работникам зоопарка понравились понравились имена: Липушка, Звёздочка, Империя и Ириска. Сотрудники отдела копытных животных выбрали вариант клички - Изабель или Иза.
Среди предлагаемых имен были и необычные, с политическим окрасом - КрымНаша, Винтовка, и даже Волопутя и ОлегПетрович.
На предложение дать кличку пони, родившейся в зоопарке 2 июля, откликнулось около 60 посетителей сайта зоопарка. Работникам зоопарка понравились понравились имена: Липушка, Звёздочка, Империя и Ириска. Сотрудники отдела копытных животных выбрали вариант клички - Изабель или Иза.
Среди предлагаемых имен были и необычные, с политическим окрасом - КрымНаша, Винтовка, и даже Волопутя и ОлегПетрович.
121
логика