В Липецкой области пройдёт театрализованное шествие сельских поселений

Шествие сельских поселений «Давай пройдем пешком» состоится в Красном.

22 июля на центральной площади села Красное состоятся мероприятия, посвященные Дню района.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в программе праздника торжественное открытие и чествование тружеников и лучших коллективов района; театрализованное шествие сельских поселений «Давай пройдем пешком ...»; концертная программа творческих коллективов Краснинского и Тербунского районов, выступление группы «Омега» из города Грязи; праздничная дискотека и фейерверк.

Мероприятия состоятся с 17.00 до 23.00.