Культура

15 минут назад

В Липецкой области пройдёт театрализованное шествие сельских поселений

91
#Красное #шествие
В Липецкой области пройдёт театрализованное шествие сельских поселений

Шествие сельских поселений «Давай пройдем пешком» состоится в Красном.

22 июля на центральной площади села Красное состоятся мероприятия, посвященные Дню района.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в программе праздника  торжественное открытие и чествование тружеников и лучших коллективов района; театрализованное шествие сельских поселений «Давай пройдем пешком ...»; концертная программа творческих коллективов Краснинского и Тербунского районов, выступление группы «Омега» из города  Грязи; праздничная дискотека и фейерверк.

Мероприятия состоятся с 17.00 до 23.00. 

91
#Красное #шествие

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