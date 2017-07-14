Общество

22 минуты назад

День города: начало праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)

152
#День города
1
День города: начало праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Липецке начались торжества по случаю Дня города и Дня металлургов.

314-й день рождения Липецк будет отмечать три дня — с 14 по 16 июля. Сегодня первый день торжеств. В Нижнем парке с 11:00 проходит акция «Свадьба любимому городу» - молодожены дают клятвы верности на глазах у всех желающих.

Кроме того, в парке уже развернулось «Липецкое городище», объединившее славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка. 

Обо всё этом — в нашем фоторепортаже. 

_DSC299512.jpg

_DSC306412_2.jpg

_DSC305812.jpg

_DSC306912_2.jpg

_DSC307812.jpg

DSC0502012.jpg

DSC0502112.jpg
DSC0502312.jpg

DSC0502712.jpg

_DSC302212.jpg

_DSC300612.jpg

DSC0500912_2.jpg

152
#День города
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Директора компании оштрафовали на 50 тысяч рублей за завышение тарифа
#штраф #тариф
1
Директора компании оштрафовали на 50 тысяч рублей за завышение тарифа

26 минут назад

Общество
За реализацию просрочки наложен штраф
#торговля #просрочка
За реализацию просрочки наложен штраф

40 минут назад

Общество
Липецкий фотограф ищет пару со случайного снимка
#семья
6
Липецкий фотограф ищет пару со случайного снимка

44 минуты назад

Общество
Липецкие учителя выступят на молодежном форуме
#форум #молодёжь #образование
Липецкие учителя выступят на молодежном форуме

56 минут назад

Общество
В Липецке школу мечты открыли на месте огорода губернатора
#День города
4
В Липецке школу мечты открыли на месте огорода губернатора

сегодня, 12:58

Общество
Какой парк миниатюр нужен Липецку
#День города #День металлурга #парк миниатюр
4
Какой парк миниатюр нужен Липецку

сегодня, 12:20

Общество