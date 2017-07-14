День города: начало праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Липецке начались торжества по случаю Дня города и Дня металлургов.

314-й день рождения Липецк будет отмечать три дня — с 14 по 16 июля. Сегодня первый день торжеств. В Нижнем парке с 11:00 проходит акция «Свадьба любимому городу» - молодожены дают клятвы верности на глазах у всех желающих.

Кроме того, в парке уже развернулось «Липецкое городище», объединившее славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка.

Обо всё этом — в нашем фоторепортаже.











