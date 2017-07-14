Экономика

31 минуту назад

В сфере торговли выросла зарплата

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#торговля #гостиница #общепит #зарплата
В сфере торговли выросла зарплата

Она увеличилась на 2136 рублей.

Как сообщает управление потребрынка, за январь-июнь  работа по легализации трудовых отношений проведена почти с 200 организациями по результатам которой  23 организации увеличили заработную плату на 30%;  81 материал направлен в прокуратуру для принятия мер реагирования;  в рамках взаимодействия совместно с Государственной инспекцией труда проверено 38 хозяйствующих субъектов, в которых заработная плата выплачивается ниже среднеотраслевого уровня. Все руководители привлечены к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ. По направленной информации Управления 55 организаций рассмотрены на комиссиях в районах.

Как результат работы за период январь-апрель этого года по отрасли торговли зарплата составила 20749 рублей (по сравнению с январем – апрелем 2016 года увеличилась на 2136,4 рубля).

Липецкая область поднялась с 13 места на 9 среди субъектов ЦФО. По виду экономической деятельности «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» составила 17323 рубля и в рейтинге ЦФО занимает 5 место, тогда как на начало года было 16 место и зарплата составляла 12312 рублей. Однако в сфере торговли еще остаются работодатели выплачивающие «серую» заработную плату.  
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#торговля #гостиница #общепит #зарплата

Комментарии (1)

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гость

6 минут назад
да кто ж сказал,что з/п 20749???как вы любите преувеличивать!з/п на месте,а в магазинах все выше и выше!не живем,а выживаем!
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