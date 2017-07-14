В сфере торговли выросла зарплата

Она увеличилась на 2136 рублей.

Как сообщает управление потребрынка, за январь-июнь работа по легализации трудовых отношений проведена почти с 200 организациями по результатам которой 23 организации увеличили заработную плату на 30%; 81 материал направлен в прокуратуру для принятия мер реагирования; в рамках взаимодействия совместно с Государственной инспекцией труда проверено 38 хозяйствующих субъектов, в которых заработная плата выплачивается ниже среднеотраслевого уровня. Все руководители привлечены к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ. По направленной информации Управления 55 организаций рассмотрены на комиссиях в районах.



Как результат работы за период январь-апрель этого года по отрасли торговли зарплата составила 20749 рублей (по сравнению с январем – апрелем 2016 года увеличилась на 2136,4 рубля).



Липецкая область поднялась с 13 места на 9 среди субъектов ЦФО. По виду экономической деятельности «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» составила 17323 рубля и в рейтинге ЦФО занимает 5 место, тогда как на начало года было 16 место и зарплата составляла 12312 рублей. Однако в сфере торговли еще остаются работодатели выплачивающие «серую» заработную плату.