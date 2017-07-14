За реализацию просрочки наложен штраф

Товар с истекшим сроком годности способен нанести огромный вред.

В ходе проведения информационно-аналитического наблюдения в одном из магазинов села Гагарино ЛевТолстовского района были выявлены нарушения, о чем направлена соответствующая информация в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении за реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности. Кстати, за это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей.



Во избежание штрафов руководителям торговых предприятий рекомендуют неукоснительно обеспечивать соблюдение требований к реализации и хранению пищевых продуктов, а также правил продажи отдельных видов товаров.



- В погоне за прибылью руководители забывают о том, что товар с истекшим сроком годности на полках магазинов способен нанести огромный вред, как здоровью потребителя, так и эффективности предприятия, - отмечают в управлении потребрынка. - Во-первых, это административные штрафы, во-вторых просроченные товары на полках магазинов отпугивают покупателей, ведь несвежая пища насыщена токсинами, которые образуют бактерии. Потенциальный покупатель всегда захочет вернуться туда, где высокая культура обслуживания, доступные цены, комфортные условия. Недаром народная мудрость гласит «уважение трудно заработать, но очень легко потерять».