Липецкий фотограф ищет пару со случайного снимка

Два года назад Елена Громова занималась послесвадебной съемкой на Воргольских скалах. Там же находилась и пара велосипедистов. Девушке понравился ракурс и она не удержалась, чтобы сделать снимок.

«Ребята даже не видели, что я их сфотографировала. Классно было бы их найти и может даже сделать новые снимки. Такая история одной фотографии и любви. Это было 2 августа 2015 года в 21.10 на Воргольских скалах в Ельце» - рассказывает девушка.

Фотографу интересно: катаются ли ребята все так же вместе? Или может быть даже уже поженились?

Узнать историю получится, если ребята узнают друг друга и выйдут на связь с Еленой ( https://vk.com/id53822708 ).