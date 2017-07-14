Общество

44 минуты назад

Липецкий фотограф ищет пару со случайного снимка

6 836
#семья
Липецкий фотограф ищет пару со случайного снимка

Два года назад Елена Громова занималась послесвадебной съемкой на Воргольских скалах. Там же находилась и пара велосипедистов. Девушке понравился ракурс и она не удержалась, чтобы сделать снимок.

«Ребята даже не видели, что я их сфотографировала. Классно было бы их найти и может даже сделать новые снимки. Такая история одной фотографии и любви. Это было 2 августа 2015 года в 21.10 на Воргольских скалах в Ельце» - рассказывает девушка.

Фотографу интересно: катаются ли ребята все так же вместе? Или может быть даже уже поженились?
Узнать историю получится, если ребята узнают друг друга и выйдут на связь с Еленой ( https://vk.com/id53822708 ). 

6 836
#семья

Комментарии (6)

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Ххх

4 минуты назад
Отличная реклама))))
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Гость

5 минут назад
к тому же она их не ищет. почитайте текст у неё на стене. Она просто выложила старую фотографию и написала какую-то шляпу "Незнакомые мне ребята Надеюсь она также любят друг друга И катают вместе, а может их уже трое Случайный кадр, сделанный пару лет назад"
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123

9 минут назад
расстались уже давно.
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Гулевский

9 минут назад
Отличная реклама хренового фотографа получилась. У нас в городе хороших фотографов можно по пальцам руки пересчитать. Остальные - просто люди с фотоаппаратами.
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Елена

35 минут назад
Какая доброта,нежность…фото действительно великолепное!в жизни столько зла,а тут Любовь…Такую фотографию на видное место.Пусть не будет в этом мире гражданского брака и разводов.
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Коля

36 минут назад
Также было бы интересно узнать, как они добрались домой без велосипедов.
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