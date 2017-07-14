Общество

55 минут назад

Липецкие учителя выступят на молодежном форуме

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#форум #молодёжь #образование
Липецкие учителя выступят на молодежном форуме

Представители системы образования города Липецка планируют выступить на двух площадках: «Российское движение школьников» и «Молодежное самоуправление».

17 июля стартует региональный молодежный образовательный форум «Область будущего». Форум пройдет в 2 смены.

С 17 по 21 июля на смену «Управляй будущим» соберутся приверженцы здорового образа жизни, лидеры молодёжного самоуправления, молодые журналисты и общественные деятели.

С 24 по 28 июля в смене «Палитра будущего» примут участие молодые танцоры и хореографы, вокалисты, кавээнщики, художники и урбанисты, волонтеры Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

На форуме соберутся порядка 450 участников в возрасте от 16 до 30 лет. Представители системы образования города Липецка планируют выступить на двух площадках: «Российское движение школьников» и «Молодежное самоуправление». Активное участие в работе этих площадок примут члены Городского Совета лидеров и педагоги и учащиеся школы №47.

Форум является частью федеральной молодежной форумной кампании 2017 года. Он станет  площадкой, объединяющей молодых перспективных представителей общественной сферы, политики, журналистики, спорта и творчества, территорией для диалога органов власти и молодежи по различным вопросам развития области.




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#форум #молодёжь #образование

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