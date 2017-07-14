В поиске 3-летнего Артема Кузнецова участвуют уже 200 человек

Розыск мальчика осложняет прошедший накануне дождь.

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

В Тербунском районе продолжаются поиски 3-летнего Артема Кузнецова, который пропал накануне днем. В поисковой операции участвуют уже около 200 человек: полицейские, спасатели и волонтеры, среди которых липчане из ЛООО "Поиск пропавших детей", два отряда организации "Лиаза Алерт" из Москвы и Курска. Волонтеры используют легкий вертолет и три квадрокоптера. Операцией руководит заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД РФ по Липецкой области Дмитрий Князев.Поиск мальчика при помощи служебных собак осложняет прошедший накануне дождь, смывший следы. Тем не менее участники операции не отчаиваются. Поле, на котором пропал Артем, и его окрестности разбиты на квадраты их осматривают с вертолета, прочесывают, в том числе и конники.Один из них, 57-летний житель села Михайловка Владимир Дашанов рассказал GOROD48, что в месте, где пропал мальчик растет плотный бурьян высотой по брюхо коня. Если ребенок зашел в него, то выбраться самостоятельно он не мог. Кроме того, возможно, что Артем ушел по грунтовой дороге, которая ведет к двум соседним селам.По словам координатора отряда "Лиза Алерт" Виктора Дулина, мальчик одет достаточно плотно для установившейся погоды - на нем есть куртка и брюки, так что Артем вполне мог перенести прошедшею ночь. К тому же, дети возраста Артема гораздо сильнее эмоционально и физически, чем даже 10-летние ребята.- Если ребенок не стал жертвой криминала, у нас есть еще 1 -2 дня для более тщательного прочесывания местности, и хорошего исхода поисков, - говорит волонтер.Напомним, что Артем Кузнецов, которому в августе исполнится три года, пропал вчера в час дня, когда отправился с отцом и 6-летней сестрой на покос. Отец ушел косить сено, а когда вернулся к месту, где оставил детей, Артема не нашел.Мужчина искал сына самостоятельно, а затем обратился за помощью к односельчанам. Глава сельсовета Александр Ларионов организовал людей, и те прочесали поле, но мальчика не нашли. После чего к поискам подключились полицейские, спасатели и волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей", прочесывавшие местность вчера вечером и сегодня ночью.