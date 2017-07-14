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В поиске 3-летнего Артема Кузнецова участвуют уже 200 человек

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#пропавшие без вести #Артем Кузнецов
В поиске 3-летнего Артема Кузнецова участвуют уже 200 человек

Розыск мальчика осложняет прошедший накануне дождь.

В Тербунском районе продолжаются поиски 3-летнего Артема Кузнецова, который пропал накануне днем. В поисковой операции участвуют уже около 200 человек: полицейские, спасатели и волонтеры, среди которых липчане из ЛООО "Поиск пропавших детей", два отряда  организации "Лиаза Алерт" из Москвы и Курска. Волонтеры используют легкий вертолет и три квадрокоптера. Операцией руководит заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД РФ по Липецкой области Дмитрий Князев.
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Поиск мальчика при помощи служебных собак осложняет прошедший накануне дождь, смывший следы. Тем не менее участники операции не отчаиваются. Поле, на котором пропал Артем, и его окрестности разбиты на квадраты их осматривают с вертолета, прочесывают, в том числе и конники. 

Один из них, 57-летний житель села Михайловка Владимир Дашанов рассказал GOROD48, что в месте, где пропал мальчик растет плотный бурьян высотой по брюхо коня. Если ребенок зашел в него, то выбраться самостоятельно он не мог. Кроме того, возможно, что Артем ушел по грунтовой дороге, которая ведет к двум соседним селам.

По словам координатора отряда "Лиза Алерт" Виктора Дулина, мальчик одет достаточно плотно для установившейся погоды - на нем есть куртка и брюки, так что Артем вполне  мог перенести прошедшею ночь. К тому же, дети возраста Артема гораздо сильнее эмоционально и физически, чем даже 10-летние ребята. 

- Если ребенок не стал жертвой криминала, у нас есть еще 1 -2 дня для более тщательного прочесывания местности, и хорошего исхода поисков, - говорит волонтер.

Напомним, что Артем Кузнецов, которому в августе исполнится три года, пропал вчера в час дня, когда отправился с отцом и 6-летней сестрой на покос. Отец ушел косить сено, а когда вернулся к месту, где оставил детей, Артема не нашел.

Мужчина искал сына самостоятельно, а затем обратился за помощью к односельчанам. Глава сельсовета Александр Ларионов организовал людей, и те прочесали поле, но мальчика не нашли. После чего к поискам подключились полицейские, спасатели и волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей", прочесывавшие местность вчера вечером и сегодня ночью.

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.


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#пропавшие без вести #Артем Кузнецов

Комментарии (7)

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Главе Тербунской администрации

12 минут назад
Прятали, не прятали - какая разница, поднимай людей, ищите реьбенка или не дай бог тело, что за хрень 200 человек, ребенка потеряли - район найти не может, а если война - что делать?
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Зачем им дети?

18 минут назад
Главе Тербунской администрации, "одного"собственные родители в выгребной яме прятали в 3-х метрах от себя((( Здесь походу ... продолжение той же "сказки"...
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Главе Тербунской администрации

25 минут назад
Людей мало - поднимай весь райцентр, хрен с ней с работой. Один день простоя - фигня. Мальчик погибнет - на твоей совести будет. Одного уже потеряли.
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Кати

47 минут назад
Миленький найдись.....переживаем!!!
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,,

сегодня, 12:59
а почему липецкая полиция сидит на месте ? если вся техника и люди - простые гражданские ? Где генерал Молокосов ? В очередном соревновании по боксу и бегу ?
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ну куда 3-х летний ребёнок

сегодня, 12:59
мог далеко уйти ? голодный мокрый . В заброшенной деревне ищите !!! в водоёме .
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Дима

сегодня, 12:56
Ищите лучше
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