В Нижнем парке – славянское средневековье

Там месят глину и делают снаряды для пушек.

В 15:00 в Липецке стартует масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню города. На «Липецком городище-2017» встретятся сразу три эпохи – славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка.

Славянское средневековье уже вернулось в Липецк.

Прямо сейчас Андрей Гриднев и Олег Голиков там месят глину ногами для строительства домны. Ушло три мешка глины.

— Работа тяжёлая, но интересная: как в Италии делают вино, только вместо винограда — грязное месиво, — говорят реконструкторы. — Кстати, хорошо ноги чистит!

— А мы крутим снаряды для орудий так называемые «картузы» для выстрелов, — говорят Константин Заусайлов и Андрей Калинин. — Стрелять будут по-настоящему только холостыми! Но звук будет как настоящий. Все необходимые допуски и разрешения у нас есть!

Каждый «картуз» — это 40 граммов чистого пороха и кусок ткани, перевязанной верёвкой. Завтра стрелять собираются в начале каждого часа. Будут делать по два залпа. Так что всего снарядов надо накрутить немало.

По словам руководителя клуба «Копье» Павла Семёнова, также прямо сейчас устанавливают гончарные мастерские, ставится лагерь раннего средневековья.

А вообще «Липецкое городище» строят со вчерашнего обеда — реконструкторы даже ночевали в парке.

В средневековом лагере сейчас стоят 14 палаток - их поставили реконструкторы из Ельца, Липецка, Лебедяни. В данные минуты монтируют горн, настраивают кузнецу.

- В этом году впервые на "Липецком городище" пройдёт мастер-класс по изготовлению подсолнечного масла - его будут давить из семечек на казачьей площадке ребята из Задонска, - отметил Павел Семёнов. - Кроме того, приедут 50 мастеров глиняной игрушки - такого ещё не было.