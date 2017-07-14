25 минут назад
За продажу подростку бутылки пива продавщица магазина получила три месяца исправительных работ
Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за подобное преступление.
Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности в виде штрафа в 30 тыс. рублей за продажу подростку алкогольной продукции, будучи предупреждённой об уголовной ответственности за повторное совершение такого же правонарушения, не убедилась в возрасте покупателя и вновь продала несовершеннолетнему литровую бутылку пива.
Обвиняемая полностью признала свою вину.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил липчанку к 3 месяцам исправительных работ с удержанием из заработка ежемесячно 10% в доход государства.