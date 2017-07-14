Общество

25 минут назад

За продажу подростку бутылки пива продавщица магазина получила три месяца исправительных работ

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#алкоголь
За продажу подростку бутылки пива продавщица магазина получила три месяца исправительных работ

Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за подобное преступление.

Мировым судьей судебного участка № 17 Советского судебного района Липецка вынесен приговор в отношении  продавщицы  магазина "Находка Н", которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенная  неоднократно).

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности в виде  штрафа в 30 тыс. рублей за продажу подростку алкогольной продукции, будучи предупреждённой об уголовной ответственности за повторное совершение такого же правонарушения, не убедилась в возрасте покупателя и вновь продала несовершеннолетнему литровую бутылку пива.

Обвиняемая полностью признала свою вину. 

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил липчанку к 3 месяцам исправительных работ с удержанием из заработка ежемесячно 10% в доход государства.


54
#алкоголь

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