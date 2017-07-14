Какой парк миниатюр нужен Липецку

В День города липчанам представят новую достопримечательность региона - парк миниатюр.

Работа над проектом сразу вызвала недовольство. Горожан возмутила установка ограды на территории Быханова сада в Липецке на месте создания будущего парка миниатюр. Затем оказалось, что вход в него будет платным - и для взрослых, и для детей. При этом в городе есть энтузиасты, которые представили липчанам миниатюры достопримечательностей региона задолго до появления в Быхановом саду инвестора. В чем разница между проектами и какой парк миниатюр нужен городу? "Точкой зрения" с нами поделились председатель департамента культуры Липецка Сергей Малько и руководитель проекта «Липецкая область в миниатюре» Александр Кононов.