Общество

14 минут назад

Какой парк миниатюр нужен Липецку

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#День города #День металлурга #парк миниатюр #Точка зрения
Какой парк миниатюр нужен Липецку

В День города липчанам представят новую достопримечательность региона - парк миниатюр.

Работа над проектом сразу вызвала недовольство. Горожан возмутила установка ограды на территории Быханова сада в Липецке на месте создания будущего парка миниатюр. Затем оказалось, что вход в него будет платным - и для взрослых, и для детей. При этом в городе есть энтузиасты, которые представили липчанам миниатюры достопримечательностей региона задолго до появления в Быхановом саду инвестора. В чем разница между проектами и какой парк миниатюр нужен городу? "Точкой зрения" с нами поделились председатель департамента культуры Липецка Сергей Малько и руководитель проекта «Липецкая область в миниатюре» Александр Кононов.
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#День города #День металлурга #парк миниатюр #Точка зрения

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липецку нужны

9 минут назад
мосты отремонтированные
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