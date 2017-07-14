Правительство установило предел софинансирования липецкого бюджета

Регион из года в год будет получать 72%.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление и распоряжение, регламентирующие предельный уровень софинансирования расходных обязательств регионов из федерального бюджета на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов.



Липецкая область, как следует из распоряжения, будет в указанный период софинансирована госбюджетом на 72%.Белгородской области определили уровень в 79%, Воронежской — 85%, Курской — 87%, Тамбовской — 91%.



Постановлением в правила внесены изменения в части методики расчёта предельного уровня софинансирования. В качестве базы будут использовали уровни расчётной бюджетной обеспеченности субъектов Федерации на текущий финансовый год. Изменения подготовлены Минфином во исполнение поручений Правительства по итогам Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» и решений Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.