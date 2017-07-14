Общество

53 минуты назад

Липецкая семья с 12 детьми просит помощи у Путина

35 840
#обращение #письмо
Липецкая семья с 12 детьми просит помощи у Путина

Все они ютятся в двухкомнатной квартире.

Просьбу о помощи разместили в Сети. Автор записи просит поддержки у Владимира Путина. Ситуация касается семьи с 12-тью детьми из района поселка Тракторостроителей Липецка. Далее орфография автора обращения сохранена.

- Добрый день. Пишу вам с г. Липецка. Я из мнагодетной семьи нас 12человек мы все родные приемных нет, мы очень дружная семья у нас 8 девочек 4 мальчико возрост от 25лет до 8. Проживаем мы в 2комнотной квартире .
Мы на окраине города у нас есть не большие проблемы с пропиской детей получение им паспортов (мы Русские) не хотят прописывать так как долг за квартиру почти 500 000т. Были совсем плохие времена и не чем было плотить. Я не знаю сможите ли вы нам помоч чем либо. Мы понимаем прикрасно что мы не кому не нужны но не квартиры нам не дали не дом жил площадь очень маленькая. Финансовай помощи как таковой нет. У мамы зарплата 13-14т. Р у папы 30-35т. Р но все равно не много не хватает. Прошу вас откликнуться и помоч, - пишет, по-видимому, ребенок президенту России.
35 840
#обращение #письмо

Комментарии (35)

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Бздун

8 минут назад
Араменину, а что ты много заработал ?
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Араменин

10 минут назад
На фотографии надо было чёрную ленточку подвязать
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Араменину

10 минут назад
ты задком, задком зарабатывай деньжонки
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Араменин

12 минут назад
Сам кушать хошу
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Араменин

13 минут назад
Араменину, я на рынке не торгую там азики все атаковали а русские ребята им кофе и еду подносят сам видел неужто не стыдно говорю ему быть чмошником
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Надя

14 минут назад
Это надо же 25-ти летние тунеядцы, они так всегда деньги просить будут
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есть такая поговорка

15 минут назад
Без труда, не вытащишь рыбку из пруда
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Араменин

16 минут назад
Раньше я помогал людям но когда стало куча мошейников я даже на помощь детям не даю средств.но куском хлеба всегда поделюсь
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Дмитрий

17 минут назад
Gorod48, новость больше похожа на сплетни! Разместите реквизиты для помощи, или контакты этой семьи, сами начните организовывать помощь, а ВВП подтянется
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Араменину

18 минут назад
почем на рынке, продаёшь свои гниль ?
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