Липецкая семья с 12 детьми просит помощи у Путина

Все они ютятся в двухкомнатной квартире.

Просьбу о помощи разместили в Сети. Автор записи просит поддержки у Владимира Путина. Ситуация касается семьи с 12-тью детьми из района поселка Тракторостроителей Липецка. Далее орфография автора обращения сохранена.



- Добрый день. Пишу вам с г. Липецка. Я из мнагодетной семьи нас 12человек мы все родные приемных нет, мы очень дружная семья у нас 8 девочек 4 мальчико возрост от 25лет до 8. Проживаем мы в 2комнотной квартире .

Мы на окраине города у нас есть не большие проблемы с пропиской детей получение им паспортов (мы Русские) не хотят прописывать так как долг за квартиру почти 500 000т. Были совсем плохие времена и не чем было плотить. Я не знаю сможите ли вы нам помоч чем либо. Мы понимаем прикрасно что мы не кому не нужны но не квартиры нам не дали не дом жил площадь очень маленькая. Финансовай помощи как таковой нет. У мамы зарплата 13-14т. Р у папы 30-35т. Р но все равно не много не хватает. Прошу вас откликнуться и помоч, - пишет, по-видимому, ребенок президенту России.