День города: путеводитель праздника

314 день рождения Липецк будет отмечать с 14 по 16 июля

Культурно-развлекательная программа этих дней будет насыщенной и разнообразной, мероприятия по душе найдут для себя и юные гости праздника, и взрослые.



14 июля, пятница



11.00 — на базе МОУДО «СШОР №10» в акватории реки Воронеж пройдет первенство города Липецка по парусному спорту. В это же время в Нижнем парке начнется акция «Свадьба любимому городу», которую второй год подряд организует управление ЗАГС. На улице Гагарина в это же время откроется обновленная Доска почета, где будут чествовать 15 передовиков 2017 года.



В 13.00 пройдет церемония открытия новой школы № 30 имени Героя России, летчика Олега Пешкова в 29 микрорайоне. Первых учеников она примет 1 сентября.



В 15.00 в Нижнем парке заработают все площадки «Липецкого городища». Фестиваль этнокультуры, соединяющий несколько эпох, в рамках Дня города проходит в пятый раз.



В 16.00 на базе МБУ СК «Сокол» пройдет Финал кубка города по миди-футболу среди любительских команд. Липчан приглашают посетить выставку художественных работ металлургов «Родные просторы», которая откроется в этот час в областном выставочном зале — экспозиция будет доступна для просмотра до 23 июля. Выставка представит 34 картины работников комбината. В творческих работах самодеятельных художников представлены все жанры живописи. Городские пейзажи посвящены родному городу, знаковым историческим и архитектурным сооружениям Липецкой области.



ДК «Рудничный»: в 18.00 на концертной площадке по адресу пер. Рудный д. 13 с - в рамках Дня города и Дня Семьи, Любви и Верности состоится праздничное мероприятие «Свадебные Юбилеи» В программе праздника будут чествование супружеских пар, проживших вместе от 25 до 50 лет и концерт ВИА «Визит».



В парке Победы в 18.00 начнется концерт «Это песни о тебе, Липецк», в 19.00 он продолжится выступлением артистов филармонии «Трио баянистов». В 20.00 стартует дискотека «Ретро-шлягер», а в 22.00 праздник завершит кинопоказ под открытым небом.



В 22.00 еще один кинопоказ под открытым небом состоится также на главной сцене Нижнего парка — в рамках фестиваля «Липецкое городище» и в честь 100-летия Великой Октябрьской Социалистической революции будет показан фильм 1924 года «Необычные приключения мистера Веста в стране большевиков».



15 июля, суббота



Основные мероприятия, посвященные Дню города и Дню металлурга, пройдут в субботу 15 июля



Старт торжественным мероприятиям даст в 9.00 прием в Липецком горсовете иногородних делегаций руководителями города. В это же время на базе МОУДО «СШОР №13» пройдет Кубок России по стендовой стрельбе.



В 10.00 состоится возложение цветов к памятнику легендарного градоначальника Митрофана Клюева, а вот традиционного награждения липчан на этой площадке не будет. Церемония чествования лучших людей города, в том числе и вновь избранных Почетных граждан Липецка, состоится в 10.40 в здании академического театра имени Л.Н. Толстого — официальные поздравления будут сопровождаться концертной программой.



В это же время, в 10.00 возле гимназии №12 начнется регистрация участников городского марафона в рамках спортивного праздника «Вместе мы первые». Спортивный фестиваль пройдет на улице Гагарина. Так, в 10.00 здесь начнут работать скалодром, зона семейной эстафеты, велооркестр, ЗОЖ-лабиринт (квест на тему здорового образа жизни). А старт забега марафона начнется в 11.00. После его завершения (ориентировочно в 11.30) пройдут гонки на кроватях с колесиками по асфальтированной трассе — bedracing. Соревнования командные. У каждого «болида» два разгоняющих и один штурман на кровати.



В 11.00 МОУДО «СШОР №10» вновь приглашает гостей на первенство города Липецка по парусному спорту, а в Нижнем парке продолжится акция «Свадьба любимому городу». На мото-кроссовой трассе в районе Октябрьского моста пройдет Внедорожное соревнование «Кубок липецкой Нивы».



Новолипецкий металлургический комбинат приглашает также юных липчан принять участие в детском празднике, который пройдет в Липецке на набережной в рамках празднования Дня города и Дня металлурга. Увлекательное детское шоу начнется в 13.00. На площадке вдоль набережной начнут работать батуты, аниматоры, фотозона, творческие мастерские и научные лаборатории. Гостей фестиваля будут встречать и развлекать артисты на ходулях. Для детей предусмотрены увлекательные игры: виртуальный пинг-понг, прохождение лабиринта при помощи робота-шара. А очки виртуальной реальности отправят всех желающих в невероятные путешествия по американским горкам, опасным водопадам, орбитам планет. На специальном полигоне из больших надувных укрытий пройдут лазерные бои с лазерными мечами. К участию в веселом турнире приглашаются и дети, и родители. В зоне пляжного спорта пройдут катания на надувных каяках, прогулки по воде в зорбах, веселые пляжные эстафеты с надувными аттракционами. . Весь фестивальный день будет работать лавка сладких призов, где можно обменять призовые жетоны на мороженое и другие угощения. Жетоны выдаются за участие или победу в разных зонах фестиваля.



На территории Быханова сада в 14.00 состоится открытие парка миниатюр.



Площадки фестиваля этнокультуры «Липецкое городище» продолжат работу в течение всего дня в Нижнем парке. А на улицах Липецка состоится эстафета «Виват, Липецк!» Так, в 13.30 здесь стартует фото-квест «Нижний парк. Сквозь века...», а в 18.00 начнется исторический аттракцион — Александровский бал, который иллюстрирует жизнь Липецка XIX столетия. Во время бала также пройдет конкурс костюмов.



В 17.00 на Набережной реки Воронеж состоится флайборд шоу на открытой воде от профессиональных спортсменов. Одновременно с представлением на реке Воронеж состоится парусная регата. В парке Победы в это же время ждут гостей на праздники «Играй, гармонь» и «Наследие. Калейдоскоп мелодий».



В 18.00 в парке Победы праздник продолжится детским творческим проектом «Звездный час».



В 19.00 липчан и гостей города ждут на площади Петра Великого — здесь начнется праздничный концерт с участием приглашенной столичной звезды (Глюкозы). В 22.00 концертная программа завершится фейерверком. В парке Победы одновременно состоятся Проект «Артист из народа. Семейный подряд» (19.00), Дискотека «Ретро-шлягер» (20.00) и в 22.00 планируется устроить кинопоказ под открытым небом.



16 июля, воскресенье



В 9.00 Кубок России по стендовой стрельбе откроет третий день праздничных мероприятий на базе МОУДО «СШОР №13».



В 9.30 - в рекреационной зоне 15-го микрорайона начнется семейная спартакиада «Папа, мама и я – спортивная семья».



В 11.00 В Парке Победы Центр семейного отдыха «Забава» организует праздничную программу для детей «Летний Новый год». Отдыхающих ждут Дед Мороз с подарками, соревнования для пап и мам, шоу-программа на сцене, аниматоры и мастер-классы.



В течение дня будут организованы автобусные экскурсии «Истории Липецка» - в 10:00, 11:00, 12:00, 13.00. Продолжительность каждой 1 час. В рамках маршрута липчане проедут по историческим местам Липецка. В Нижнем парке продолжится этнофестиваль «Липецкое городище».



Муниципальное учреждение «Дом культуры «Рудничный» приглашает всех жителей и гостей жилого района Сырский Рудник на праздничные мероприятия, посвященные Дню Города и Дню Металлурга «Счастливый, поющий и танцующий Город» Лучшие творческие коллективы города Липецка и Дома культуры «Рудничный» подготовили насыщенную программу:



в 18.00 откроется Танцевальный павильон МУ ДК «Рудничный». Пройдет детская игровая программа «Счастливый Город»: конкурс рисунков на асфальте; викторины; игры, эстафеты. шоу мыльных пузырей;



в 19.00 на площади МУ ДК «Рудничный» начнется праздничная концертная программа «Поющий Город» с выступлением творческих коллективов и солистов МУ «ДК «Рудничный».

в 21:00 начнется праздничный фейерверк.



На площади Городского Дворца культуры (площадь Клименкова) состоится праздничное народное гуляние ко Дню Города «Цвети, мой город - город лип!» В программе:



18.00 - детская игровая программа «Игры детские, игры молодецкие» (конкурсы, викторины, эстафеты с детьми младшего и среднего возраста), также играет народный духовой оркестр МАУК "ГДК";



19.00 - праздничный концерт «Славим город родной!» (с участием лучших коллективов худ. самодеятельности и приглашенных артистов);



21.00 - танцевально-развлекательная программа для молодежи;



22.00 - праздничный салют.



Кроме того, с 18.00 до 22.00 праздничные народные гулянья пройдут в парках и жилых районах города.



