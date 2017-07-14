сегодня, 11:19
За продажу сигарет подростку владельцу киоска грозит многотысячный штраф
Прокуратура Левобережного района Липецка выявила продажу сигарет подростку в киоске на остановке общественного транспорта "НЛМК".
Кроме того, за неуплату штрафа в установленный срок общество было оштрафовано на 200 тыс. рублей.
В связи с выявленным нарушением прокурор возбудил в отношении собственника киоска, ООО "Нововелес", дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ (продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий).
Санкция статьи предусматривает административную ответственность для юридических лиц в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.