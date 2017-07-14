За продажу сигарет подростку владельцу киоска грозит многотысячный штраф

Прокуратура Левобережного района Липецка выявила продажу сигарет подростку в киоске на остановке общественного транспорта "НЛМК".

Как отмечают в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот факт оказался не единичным: в 2016 году владелец киоска ООО "Нововелес" уже привлекалось к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.



Кроме того, за неуплату штрафа в установленный срок общество было оштрафовано на 200 тыс. рублей.



В связи с выявленным нарушением прокурор возбудил в отношении собственника киоска, ООО "Нововелес", дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ (продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий).



Санкция статьи предусматривает административную ответственность для юридических лиц в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.