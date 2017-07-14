В Нижнем парке сегодня играют свадьбы

Выездные регистрации проходят в рамках Дня города.

Стартовала акция «Свадьба любимому городу».



В рамках Дня города и к 100-летию органов ЗАГС, которое отмечается в 2017 году, в Липецке проходит акция «Свадьба любимому городу». На территории Нижнего парка установлена свадебная арка и декор в модном стиле рустик, и там влюбленные скрепляют свой союз узами брака. Каждая пара сегодня получает в рамке именное поздравление от имени главы города Сергея Иванова.



Роль регистраторов играют Евгения Фетисова и Михаил Степанов.



Елена и Денис Озюменко - первые, кто сегодня сыграл свадьбу на глазах у всего города.



- Согласились сразу - а выездную регистрацию нам предложили, когда мы пришли подавать заявление, - говорит Елена Озюменко.



- Даже не раздумывали над этим, - продолжает Денис Озюменко. - А вообще мы даже не задумывались над тем, что наша свадьба выпадает на День города. мы вообще её планировали раньше, но потом так вышло, что перенесли торжество. И вот как хорошо получилось!



Елена и Максим Агеевы тоже расписались сегодня в ЗАГСе с утра, а теперь пришли повторить торжество в парке.



Молодожены Шабалины планировали дату свадьбы заранее, но тоже удивились, когда им предложили торжественную церемонию в парке.



Как рассказала GOROD48 начальник управления ЗАГС администрации Липецка Галина Белкина, сегодня и завтра с 11:00 до 17:00 в Нижнем парке будут идти театрализованные регистрации браков.



Красивая церемония бракосочетания проводится абсолютно бесплатно. В акции «Свадьбу любимому городу» за два дня примут участие 24 липецкие пары — 14 и 15 июня здесь «распишут» по 12 пар. Выездные регистрации проведут для тех, кто до этого уже расписался в ЗАГСе и согласился на публичную церемонию. А всего в День города в Липецке сыграют 100 свадеб.



Театрализованные церемонии бракосочетания проводят рядом с фонтаном "Липа". По закону, выносить официальные документы за пределы ЗАГСов нельзя. Поэтому выездная регистрация даже в День города — это всего лишь спектакль, эти пары уже расписались ранее.



На каждую пару отведено по 30 минут.



В рамках Дня города выездные регистрации проводятся в Липецке во второй раз. В прошлом году в Нижнем парке расписались 15 пар.