44% населения Липецкой области — жители областного центра

Липецк отмечает День города.

Более 510 тысяч человек составляло на начало нынешнего года население Липецка — это 44% населения всей области. Областной центр, чья площадь занимает 330,15 кв. км, включает в себя четыре территориальных округа: Правобережный, Левобережный, Советский, Октябрьский с долей населения в каждом - 16%, 9, 32 и 43% соответственно.

В прошлом году в Липецке родилось 6,3 тысячи малышей (на 1,2% меньше 2015 года), умерло 6,5 тысячи человек (на пол процента меньше 2015 года). Естественная убыль населения составила 165 человек, или 0,3 человека на 1000 населения. Миграционный прирост составил 4,6 тысячи человек. За минувший год брачные отношения юридически оформили 3,4 тысячи пар, расторгли 2,3 тысячи пар. На 1000 браков приходилось 665 разводов.

Липецк – город металлургов, здесь производится пятая часть российского объема стали и проката черных металлов, почти четверть чугуна. Он также занимает одну из лидирующих позиций по объемам производства в России стиральных машин, холодильников и морозильников.

В 2016 году на территории областного центра действовало около 700 крупных и 69 средних предприятий, на которые приходится 70% областного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, или 483 млрд. рублей, что на 6% больше 2015 года. На крупных и средних предприятиях города трудится почти третья часть всего населения, а это 139,8 тысячи человек, средняя номинальная заработная плата которых за 2016 год увеличилась на 6% и составила 33714 рублей. С прибылью завершили 2016 год три четверти крупных и средних организаций города.

По данным сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, которое проводится один раз в пять лет, в 2015 году в городе осуществляли деятельность 6,5 тысячи малых предприятий, (из них 5,5 тысячи микропредприятия) это более 70% от их общего числа по области. Численность индивидуальных предпринимателей, осуществлявших деятельность, составила 8,7 тысячи человек (43% от всего по области).

В прошлом году в областном центре построено 554,7 тысячи кв. метров нового жилья, что составляет более половины от общего объема жилья, введенного в 2016 г. в области в целом. На начало 2017 года общая площадь жилых помещений составила 13,3 млн. кв. метров, на каждого жителя города приходится в среднем 26 кв. метров.

Общая площадь застроенных городских земель составляет 16,6 тыс. гектаров (половина общей площади), площадь зеленых массивов и насаждений общего пользования – 6,7 тыс. гектаров (21%). Общая протяженность улиц, проездов, набережных составляет почти 540 км, из которых 94% имеют освещение.

В собственности юридических и физических лиц на конец 2016 года насчитывалось 211,3 тыс. единиц подвижного состава всех марок и модификаций, из них 87% - это легковые машины, 10% - грузовые (включая пикапы и легковые фургоны) и 3% - автобусы. На 1000 жителей города в собственности граждан находятся 346,8 легковых автомобиля (в 2,2 раза больше, чем в 2000 г.).

На Липецк приходится почти две трети оборота розничной торговли области. На начало 2017 года в городе насчитывалось 1,2 тыс. магазинов, с площадью торговых залов 348 тыс. кв. метров, из них 13 гипермаркетов и 93 супермаркета. Кроме того, на территории областного центра работают 4 розничных рынка. Организацию общественного питания липчан осуществляли 306 столовых (в том числе в учебных заведениях, организациях и предприятиях) и 286 ресторанов, кафе и баров.

На конец 2016 года в городе насчитывалась 81 дошкольная образовательная организация, воспитанием в которых охвачены 28,3 тысячи детей. На территории Липецка 642 спортивных сооружения, в том числе 8 стадионов с трибунами, более 300 плоскостных спортивных сооружений, 15 плавательных бассейнов, 168 спортивных залов. В 16 детско-юношеских спортивных школах занимается около 13 тысяч молодых людей.

В Липецке работают три профессиональных театра - государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого, драматический театр и государственный театр кукол; областная филармония, концертный зал «Унион» им. Т.Н. Хренникова. Досуг липчан обеспечивают государственный театр танца «Казаки России», государственный оркестр русских народных инструментов, духовой и джазовый оркестры, Липецкий симфонический оркестр, камерный хор, Липецкий ансамбль народной песни «Зень» им. В.Н. Владимировой. В Липецке 14 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств. Также действует центральный музей области - областной краеведческий музей и его филиал Дом-музей им. Г.В. Плеханова, сообщает Липецкстат.