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15 лучших профессионалов города получили заслуженные почести
Обновленная Доска почета открыта у Быханова сада.
Одной из лучших тружениц Липецка стала начальник участка "Зеленхоза" Валерия Припадчева. Женщина уже три десятка лет делает город краше, ее силами благоустроены клумбы главных площадей, в том числе - Петра Великого. Изначально Валерия Припадчева хотела стать работником лесного хозяйства, но тяга к красоте и понимание необходимости своего труда именно в городе повернули жизнь по-иному.
- Лейтмотив всей моей жизни - песня "Городские цветы". Я очень люблю свою работу, тяжелым трудом создаю красоту, ведь она так необходима Липецку, - рассказала Валерия Припадчева GOROD48. - Когда узнала, что мой труд так высоко оценен, пришла в восторг.
В 2017 лучшими представителя профессий стали:
- Афендулова Людмила — главный врач ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови»;
- Жеребцов Олег — слесарь-сантехник 5 разряда МУП «АДС городского хозяйства»;
- Корвяков Алексей — водитель МУП «Липецкий пассажирский транспорт»;
- Крупнов Андрей - директор филиала АО «Газпром газораспределение Липецк»;
- Литовкин Василий — председатель профсоюзного Комитета ПАО «НЛМК» ГМПР;
- Натарова Наталья — директор ООО «Мать и дитя»;
- Лопатин Евгений — начальник смены конвертерного цеха ПАО «НЛМК»;
- Пиндюрина Римма — директор МБОУ гимназия № 19;
- Припадчева Валерия — начальник участка МУП «Зеленхоз»;
- Семиколенов Иван — начальник участка АО «Липецк хладокомбинат»;
- Трухин Владимир — токарь энергомеханического цеха ООО «Липецкий силикатный завод»;
- Гурьева Галина — заведующая методическим отделом МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка;
- Хрипункова Татьяна — начальник цеха выпечки хлебобулочных изделий ООО «Липка»;
- Цуканов Юрий — электрогазосварщик АО «Липецкцемент» ;
- Черноусов Михаил — директор ООО «Рэдком».
При определении лучших из лучших учитывали заслуги работников, вклад в научную, творческую и иную общественно полезную деятельность, а также отношение к служебным обязанностям. Помимо почета, липчане получат свидетельства, памятные знаки «Липецк - город мастеров» и премии.