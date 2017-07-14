15 лучших профессионалов города получили заслуженные почести

﻿Обновленная Доска почета открыта у Быханова сада.

Портреты 15 липчан, лучших специалистов в своих профессиях, украсили Доску почета у Быханова сада. В канун Дня города в Липецке чествуют тружеников - победителей акции «Липецк - город мастеров». Лучших из лучших выбрали среди 39 кандидатур.Одной из лучших тружениц Липецка стала начальник участка "Зеленхоза" Валерия Припадчева. Женщина уже три десятка лет делает город краше, ее силами благоустроены клумбы главных площадей, в том числе - Петра Великого. Изначально Валерия Припадчева хотела стать работником лесного хозяйства, но тяга к красоте и понимание необходимости своего труда именно в городе повернули жизнь по-иному.- Лейтмотив всей моей жизни - песня "Городские цветы". Я очень люблю свою работу, тяжелым трудом создаю красоту, ведь она так необходима Липецку, - рассказала Валерия Припадчева GOROD48. - Когда узнала, что мой труд так высоко оценен, пришла в восторг.В 2017 лучшими представителя профессий стали:

- Афендулова Людмила — главный врач ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови»;

- Жеребцов Олег — слесарь-сантехник 5 разряда МУП «АДС городского хозяйства»;

- Корвяков Алексей — водитель МУП «Липецкий пассажирский транспорт»;

- Крупнов Андрей - директор филиала АО «Газпром газораспределение Липецк»;

- Литовкин Василий — председатель профсоюзного Комитета ПАО «НЛМК» ГМПР;

- Натарова Наталья — директор ООО «Мать и дитя»;

- Лопатин Евгений — начальник смены конвертерного цеха ПАО «НЛМК»;

- Пиндюрина Римма — директор МБОУ гимназия № 19;

- Припадчева Валерия — начальник участка МУП «Зеленхоз»;

- Семиколенов Иван — начальник участка АО «Липецк хладокомбинат»;

- Трухин Владимир — токарь энергомеханического цеха ООО «Липецкий силикатный завод»;

- Гурьева Галина — заведующая методическим отделом МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка;

- Хрипункова Татьяна — начальник цеха выпечки хлебобулочных изделий ООО «Липка»;

- Цуканов Юрий — электрогазосварщик АО «Липецкцемент» ;

- Черноусов Михаил — директор ООО «Рэдком».

При определении лучших из лучших учитывали заслуги работников, вклад в научную, творческую и иную общественно полезную деятельность, а также отношение к служебным обязанностям. Помимо почета, липчане получат свидетельства, памятные знаки «Липецк - город мастеров» и премии.