С пятницей! Приближаем пляжный сезон

Ксения Калинина показала, как танцевать зумбу.

Погода все никак не установится. И далеко не каждый решился искупаться в этом году в ближайших водоемах. Холодно. Но мы решили не сдаваться и попробовать приблизить пляжный сезон танцем. Танец не сложный, движения в нем повторятся, так что вы с легкостью можете повторить "ритуал" Ксении Калининой на пляжах Липецка. А вдруг поможет? Уж вам-то точно станет теплее. И поможет поднять настроение в эту пятницу!

