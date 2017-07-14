ПозиTиV

18 минут назад

С пятницей! Приближаем пляжный сезон

1 122
#С пятницей!
С пятницей! Приближаем пляжный сезон

Ксения Калинина показала, как танцевать зумбу.

Погода все никак не установится. И далеко не каждый решился искупаться в этом году в ближайших водоемах. Холодно. Но мы решили не сдаваться и попробовать приблизить пляжный сезон танцем. Танец не сложный, движения в нем повторятся, так что вы с легкостью можете повторить "ритуал" Ксении Калининой на пляжах Липецка. А вдруг поможет? Уж вам-то точно станет теплее. И поможет поднять настроение в эту пятницу!
1 122
#С пятницей!

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гриша

9 минут назад
Во бабенка, что вытворяет
ответить

Еще в рубрике

За ноги и под потолок. Опасные трюки в рубрике «Просто все»
#Просто все
За ноги и под потолок. Опасные трюки в рубрике «Просто все»

12.07.2017 12:00

ПозиTиV
За что вы любите Липецк?
#Говорит Липецк #День города
17
За что вы любите Липецк?

11.07.2017 14:33

ПозиTиV
Самая высокая девушка Липецка
#Я могу
2
Самая высокая девушка Липецка

09.07.2017 10:54

ПозиTиV
Почему игрушка для аутистов стала такой популярной?
#игрушки
43
Почему игрушка для аутистов стала такой популярной?

08.07.2017 13:20

ПозиTиV
Липчане танцем запустили фонтан
#С пятницей! #позитив
7
Липчане танцем запустили фонтан

07.07.2017 14:22

ПозиTиV
А вы пользуетесь транспортной картой?
#Говорит Липецк
43
А вы пользуетесь транспортной картой?

04.07.2017 14:55

ПозиTиV