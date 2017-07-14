День города внесет изменения в работу городского транспорта

Департамент транспорта администрации города информирует о том, что в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня Металлургов, движение транспорта будет закрыто на следующих участках улично-дорожной сети:

- на ул.Гагарина (от пл.Героев до пересечения с ул.Плеханова) в период времени с 05:00 до 15:00;

- на улицах Карла Маркса, Первомайской (от ул.Фрунзе до ул.Карла Маркса), Литаврина, переулке Литаврина в период времени ориентировочно с 16:00 до окончания праздничных мероприятий.

В этой связи в работу транспорта общего пользования будут внесены следующие изменения.

В период закрытия ул. Гагарина (на участке от пл. Героев до ул. Плеханова):

- автобусы муниципальных маршрутов регулярных перевозок №№ 11, 24, 24а, 311, 324, 346, 347, 348 и сезонного садоводческого маршрута № 48 при движении в прямом и обратном направлениях работают по схеме «…ул. Гагарина – ул. Плеханова – пл. Плеханова - ул. Зегеля – пл. Героев – ул. Гагарина - далее по маршрутам»;

- автобусы муниципального маршрута регулярных перевозок № 345 при движении в сторону ул. Студеновской работают по схеме: «…ул. Гагарина – ул. Зегеля – пл. Плеханова - ул. Плеханова – ул. Гагарина – далее по маршруту»;

- автобусы муниципальных маршрутов регулярных перевозок №№ 7, 9 при движении в прямом и обратном направлениях работают по схеме «…пл. Театральная – пл. Плеханова - ул. Зегеля – пл. Героев – ул. Гагарина - далее по маршрутам»;

- троллейбусы муниципального маршрута регулярных перевозок № 9 осуществляют движение в прямом и обратном направлениях по схеме: «Технический университет – ул. Московская – ул. Водопьянова – пр. Победы – пл. Победы - ул. Терешковой – Ж/д вокзал».

В период проведения праздничной программы и фейерверка на пл. Петра Великого (ориентировочно с 16:00 до окончания праздничных мероприятий):

- движение автобусов маршрутов №№ 2, 12 в направлении движения к ул. Баумана будет осуществляться по схеме: «Ж/д вокзал – пл. Победы – ул. Первомайская – пл. Театральная – ул. Плеханова и далее маршрутам», в направлении движения к железнодорожному вокзалу «…ул. Ленина – пл. Плеханова – пл. Театральная – ул. Советская – далее по маршрутам»;

- движение автобусов маршрута № 22 в направлении микрорайона «Университетский» будет осуществляться по схеме: «… Петровский мост – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная - далее по маршруту;

- движение автобусов маршрутов №№ 6, 27, 30 в направлении НЛМК будет осуществляться по схеме: «… ул. Первомайская – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – Петровский мост – пл. Мира –далее по маршрутам». В обратном направлении по схеме: «… Петровский мост – ул. Неделина – пл. Победы и далее по маршрутам»;

- движение автобусов маршрута № 28 в прямом и обратном направлении будет осуществляться без заезда на пл. Революции по схеме: «… ул.50 лет НЛМК – ул. Неделина – Петровский мост – далее по маршруту»;

- движение автобусов муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 7, 33 при движении к пл. Плеханова будет осуществляться по схеме «… Петровский мост – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршрутам»;

- автобусы, троллейбусы муниципального маршрута регулярных перевозок № 9 будут осуществлять движение до пл. Плеханова;

- автобусы муниципального маршрута регулярных перевозок № 359 «28 микрорайон – пл. Петра Великого» будут осуществлять движение до пл. Плеханова.

Движение автобусов коммерческих маршрутов будет осуществляться с изменениями схем, аналогичными изменениям схем муниципального транспорта.

Движение троллейбусов муниципального маршрута регулярных перевозок № 7 будет закрыто на протяжении всего дня.

После окончания праздничных мероприятий движение всех видов городского пассажирского транспорта будет возобновлено по утвержденным маршрутам.