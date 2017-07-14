В праздничные дни движение в центре Липецка будет ограничено

В областном центре пройдет празднование Дня города и Дня металлургов.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Липецкой области, в празднование Дня города и Дня металлургов, вводятся ограничения движения автотранспорта в центре города.

В субботу, 15 июля, с 8.00 до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по улице Ворошилова от улицы ЛьваТолстого до улицы Советской.

С 5.00 до 15.00 будет ограничено движение транспорта по улице Гагарина от улицы Плеханова до площади Героев.

Объезд будет осуществляться по маршруту улица Гагарина – Улица Плеханова – улица Зегеля – улица Гагарина.

С 8.00 будет ограничено движение на набережной от улицы Неделина до улицы 50 лет НЛМК.

С 8.00 будет ограничено движение по улице Первомайской от улицы Фрунзе до улицы К. Маркса, от площади Революции до улицы Первомайской, по улице Литаврина.

Заезд автомобилей предприятий торговли на площадь Петра Великого будет организован до 16.00.

С 16.00 до окончания мероприятия будет ограничено движение всех видов транспорта на площади Петра Великого от Петровского моста до площади Петра Великого, на участке улицы Первомайской от улицы Фрунзе до площади Петра Великого, на улице Литаврина от площади Революции до улицы Первомайской.

Движение общественного транспорта будет осуществляться по маршруту Петровский мост – улица Неделина – улица Фрунзе – площадь Революции – улица Советская.

Управление Госавтоинспекции Липецкой области просит водителей заблаговременно определять альтернативные маршруты своего движения с учетом вводимых ограничений.