Общество

сегодня, 10:02

В праздничные дни движение в центре Липецка будет ограничено

677
#День города
В праздничные дни движение в центре Липецка будет ограничено

В областном центре пройдет празднование Дня города и Дня металлургов.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Липецкой области, в празднование Дня города и Дня металлургов, вводятся ограничения движения автотранспорта в центре города.

В субботу, 15 июля, с 8.00 до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по улице Ворошилова от улицы ЛьваТолстого до улицы Советской.

С 5.00 до 15.00 будет ограничено движение транспорта по улице Гагарина от улицы Плеханова до площади Героев.

Объезд будет осуществляться по маршруту улица Гагарина – Улица Плеханова – улица Зегеля – улица Гагарина.

С 8.00 будет ограничено движение на набережной от улицы Неделина до улицы 50 лет НЛМК.

С 8.00 будет ограничено движение по улице Первомайской от улицы Фрунзе до улицы К. Маркса, от площади Революции до улицы Первомайской, по улице Литаврина.

Заезд автомобилей предприятий торговли на площадь Петра Великого будет организован до 16.00.

С 16.00 до окончания мероприятия будет ограничено движение всех видов транспорта на площади Петра Великого от Петровского моста до площади Петра Великого, на участке улицы Первомайской от улицы Фрунзе до площади Петра Великого, на улице Литаврина от площади Революции до улицы Первомайской.

Движение общественного транспорта будет осуществляться по маршруту Петровский мост – улица Неделина – улица Фрунзе – площадь Революции – улица Советская.

Управление Госавтоинспекции Липецкой области просит водителей заблаговременно определять альтернативные маршруты своего движения с учетом вводимых ограничений.

677
#День города

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

15 лучших профессионалов города получили заслуженные почести
#Доска Почета
15 лучших профессионалов города получили заслуженные почести

6 минут назад

Общество
В Липецке предлагают праздновать день рождения Чебурашки
#праздник #акция #предложение
6
В Липецке предлагают праздновать день рождения Чебурашки

55 минут назад

Общество
День города внесет изменения в работу городского транспорта
#День города
3
День города внесет изменения в работу городского транспорта

57 минут назад

Общество
Управление образования: международный детский лагерь не имеет право реализовывать путевки
#лагерь #дети #лето
5
Управление образования: международный детский лагерь не имеет право реализовывать путевки

сегодня, 09:48

Общество
В Липецке устроят фотосушку
#фото #конкурс
В Липецке устроят фотосушку

сегодня, 09:44

Общество
Добринским дорожникам не платили зарплату
#зарплата #долг
Добринским дорожникам не платили зарплату

сегодня, 09:40

Общество