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Любителя мяса отправили в колонию

3 599
#кража #приговор
Любителя мяса отправили в колонию

Вор проведет там два года.

Данковский городской суд вынес приговор местному жителю. Мужчину обвинили в краже в крупном размере - ст.158 ч.3 п. «а» УК РФ.

Как установлено в суде, житель Липецкой области совершил преступление в период с 12 марта по 1 апреля. Мужчина забрался в дом, где украл комплект постельного белья, два спутниковых ресивера, шуруповерты, пластиковую канистру, а также пару банок свиной тушенки и две банки говяжьей тушенки, полкило мяса курицы, почти 2,5 кг баранины. Общий материальный ущерб составил 14 275 рублей.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учтены активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении неработающей супруги и её двоих малолетних детей.

Суд признал мужчину виновным в краже и приговор его к лишению свободы на 2 года с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Кроме того, преступника обязали вернуть потерпевшему 12 266 рублей.
3 599
#кража #приговор

Комментарии (3)

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Иван

26 минут назад
Но может он рецидивист, скорее всего.
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Сосед

27 минут назад
Ну гад конечно, но уж сурово больно. Лучше бы исправительные работы.
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Николай

34 минуты назад
А Полонский 2,5 млрд. тиснул и на свободе! Первыми, кого развесят на столбах после революции, будут судьи. Они это заслужили.
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