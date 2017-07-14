Любителя мяса отправили в колонию

Вор проведет там два года.

Данковский городской суд вынес приговор местному жителю. Мужчину обвинили в краже в крупном размере - ст.158 ч.3 п. «а» УК РФ.



Как установлено в суде, житель Липецкой области совершил преступление в период с 12 марта по 1 апреля. Мужчина забрался в дом, где украл комплект постельного белья, два спутниковых ресивера, шуруповерты, пластиковую канистру, а также пару банок свиной тушенки и две банки говяжьей тушенки, полкило мяса курицы, почти 2,5 кг баранины. Общий материальный ущерб составил 14 275 рублей.



Подсудимый согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учтены активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении неработающей супруги и её двоих малолетних детей.



Суд признал мужчину виновным в краже и приговор его к лишению свободы на 2 года с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Кроме того, преступника обязали вернуть потерпевшему 12 266 рублей.