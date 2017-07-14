Происшествия

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По факту пропажи 3-летнего Артема Кузнецова возбуждено уголовное дело

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#пропавшие без вести
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По факту пропажи 3-летнего Артема Кузнецова возбуждено уголовное дело

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 3-летнего мальчика в Тербунском районе по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 3-летний Артем Кузнецов пропал 13 июля около 15:00 часов в двух километрах от села Михайловка, в то время когда его отец занимался сенокосом, оставив ребенка в кузове мотоблока без присмотра. Вернувшись, отец не обнаружил сына. В правоохранительные органы обратился после самостоятельного, но безуспешного его поиска.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи - криминалисты регионального СКР, проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники пропавшего мальчика. Кроме этого проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения ребенка и его местонахождения. 

В поисках задействованы волонтеры. Расследование уголовного дела продолжается.

Приметы мальчика: на вид 2-3 года, рост около 100 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые короткие. Особых примет нет.

На Артеме белая панама в цветочек, куртка зеленого цвета, синие спортивные штаны, сланцы синего цвета.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Артема, просьба позвонить по телефонам: 8(4742) 36-91-60 или 02.

16 1089
#пропавшие без вести
2

Комментарии (16)

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даже в машине детей одних нельзя оставлять,..

2 минуты назад
папаша еще тот конь сельский - ребенка в металлическйи корпус мотоблока посадил, сам коноплю косит
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Маруся.

6 минут назад
Екатерина, вы считаете,что это нормально, нарожать 14 детей и не смотреть за ними? Ну да, что смотреть-то, случись что,еще 12-13 останется,есть кому кружку воды принести.Нормальная логика.
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Маруся.

7 минут назад
гостья, нет времени смотреть за детьми - НЕ НАДО РОЖАТЬ! В деревне надо косить, копать, тяпать, доить коров, и за это не должны расплачиваться своими жизнями невинные ангелочки. НЕКОГДА _ НЕ РОЖАТЬ! Нарожали и не углядели - сажать! а дети у меня есть, если что.
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Екатерина

10 минут назад
Наши родители рожали по многу детей и никто за нами не смотрел, и мы гуляли с малых лет одни, наши бабушки с дедами работали с восьми лет. Моя бабушка родила 14 детей, дед три войны прошел, потом умер от рака, бабушка одна воспитывала их, сама дом построила, вырастила хороших детей, все умные и образованые, и никто за ними не смотрел, некогда было. Не несите чушь, вы осуждаете а это то же большой ГРЕХ...
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Екатерина

15 минут назад
Мари, этого ребенка то же не бросили одного в лесу и уехали, это дело случая, у меня два ребенка и то же маленькая разница год и восемь месяцев, но они совершенно разные, я что как то их по разному воспитываю. Дочь послушная никуда не уйдет и всегда осторожна, а сын намного шустрее, и шкоднее, в доме может такое натворить и залесть так я же вроде смотрю. А то что в семьях много детей это не значит что всегда неблагополучные, я например всегда восхищалась когда в семьях много детей, это значит у родителей много терпенья и мужества, и против абортов, сейчас воспитывать много детей это очень тяжело.
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Один в один, как с первым Артёмом!

16 минут назад
Пошла путаница во времени, событиях. Или отец пьяный был, не помнит. Сестре 6 лет!!! Какой умный и трезвый доверит ей малыша, которому ещё 3х лет нет? Сначала бездумно наплодила детей бабушка (четверо внуков в 49 лет!), теперь этим же заняты её дочери. Растить, заботиться и воспитывать, видимо, в этой семье не считают нужным. А расплачивается за всё малыш, который уже сутки в голоде и холоде!!! И только вякните мне кто, что надо "пожалеть родителей, им и так трудно!" Сердобольные, блин! Были бы нормальные законы, таких кастрировали бы, а не подкидывали материнский капитал на пьянку!
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Мари

18 минут назад
Екатерина, да и дети есть если что!
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Анжелика

18 минут назад
Не судите, да не судимы будете. От этого никто не застрахован. Дай Бог, что бы ребенок нашелся живым и невредимым. Родителям и близким сил и терпения.
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Мари

21 минуту назад
Екатерина,да только младенцев на юге одних в поезд не сажают, и на пляже они одни не загорают
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Мари

25 минут назад
Елена,а как ,по голове их гладить,оказывается у них 4 детей,с маленькой разницей в возрасте,рожать научились,а смотреть за ними нет значит,бабушка есть рядом,неужели нельзя было подумать,что будут делать дети пока отец косит и не сможет за ними смотреть или у него глаза и на затылке ,и с боку есть ????
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