По факту пропажи 3-летнего Артема Кузнецова возбуждено уголовное дело

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 3-летнего мальчика в Тербунском районе по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 3-летний Артем Кузнецов пропал 13 июля около 15:00 часов в двух километрах от села Михайловка, в то время когда его отец занимался сенокосом, оставив ребенка в кузове мотоблока без присмотра. Вернувшись, отец не обнаружил сына. В правоохранительные органы обратился после самостоятельного, но безуспешного его поиска.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи - криминалисты регионального СКР, проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники пропавшего мальчика. Кроме этого проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения ребенка и его местонахождения.

В поисках задействованы волонтеры. Расследование уголовного дела продолжается.

Приметы мальчика: на вид 2-3 года, рост около 100 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые короткие. Особых примет нет.

На Артеме белая панама в цветочек, куртка зеленого цвета, синие спортивные штаны, сланцы синего цвета.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Артема, просьба позвонить по телефонам: 8(4742) 36-91-60 или 02.