сегодня, 09:48
Управление образования: международный детский лагерь не имеет право реализовывать путевки
Родителей просят быть осторожнее с выбором мест отдыха для детей.
Сегодня управление образования и науки Липецкой области распространило официальное заявление о работе Международного детского лагеря «Семь звезд» на территории Липецкой области.
- ООО «Международный детский лагерь «Семь звезд», расположенный на территории базы отдыха «Чайка», Задонский район, урочище Скит, в котором с 18 июля по 7 августа 2017 года планируется открытие летней оздоровительной смены EnglishTit, для детей и подростков, не внесен в реестр загородных оздоровительных лагерей, имеющих право реализовывать путевки на организацию отдыха детей до 15 лет (включительно) на территории Липецкой области, - говорится в сообщении. - Реестр детских оздоровительных лагерей Липецкой области опубликован на официальном сайте управления в разделе «Отдых и оздоровление детей» по ссылке:http://deptno.lipetsk.ru/otdeli/dopolnitelnoe/le.htm
По результатам экспертизы Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области выдано заключение о несоответствии ООО «Международный детский лагерь «Семь звезд» требованиям санитарных правил (СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»).
- Деятельность данного лагеря является незаконной, - отмечает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.
Юрий
Бутырки- Задонск
Юрий Петрович
Абрамов
Попадин П