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сегодня, 09:48

Управление образования: международный детский лагерь не имеет право реализовывать путевки

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#лагерь #дети #лето
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Управление образования: международный детский лагерь не имеет право реализовывать путевки

Родителей просят быть осторожнее с выбором мест отдыха для детей.

Сегодня управление образования и науки Липецкой области распространило официальное заявление о работе Международного детского лагеря «Семь звезд» на территории Липецкой области.

-  ООО «Международный детский лагерь «Семь звезд», расположенный на территории базы отдыха «Чайка», Задонский район, урочище Скит, в котором с 18 июля по 7 августа 2017 года планируется открытие летней оздоровительной смены EnglishTit, для детей и подростков, не внесен в реестр загородных оздоровительных лагерей, имеющих право реализовывать путевки на организацию отдыха детей до 15 лет (включительно) на территории Липецкой области, - говорится в сообщении. - Реестр детских оздоровительных лагерей Липецкой области опубликован на официальном сайте управления в разделе «Отдых и оздоровление детей» по ссылке:http://deptno.lipetsk.ru/otdeli/dopolnitelnoe/le.htm

Добавим, что накануне управление Роспотребнадзора по Липецкой облатси сообщило, что  Международный детский лагерь "Семь звёзд" не соответствует санитарным правилам.

По результатам экспертизы Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области выдано заключение о несоответствии ООО «Международный детский лагерь «Семь звезд» требованиям санитарных правил (СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»).

- Деятельность данного лагеря является незаконной, - отмечает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.


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#лагерь #дети #лето
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Комментарии (5)

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Юрий

5 минут назад
Спартак Чемпион.
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Бутырки- Задонск

6 минут назад
Это все ерунда по сравнение сколько воруют повара в СОЛНЕЧНОМ.Шеф повар с продуктами 50×50.
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Юрий Петрович

12 минут назад
Опять этот годюшник.Паша не понтуй,строй дома.С детьми работать нужен Мозг.
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Абрамов

24 минуты назад
В Липецке был один лагерь, ;Русское Поле; Вот где был порядок.
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Попадин П

28 минут назад
Ну Тучков,я сказал это не твоё,там мой после рассказал,что творилось,и это все за 40 тысяч на 14 дней.ПОЗОР.
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