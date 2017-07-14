Общество

сегодня, 09:44

В Липецке устроят фотосушку

212
#фото #конкурс
В Липецке устроят фотосушку

Представят лучшие снимки молодежи.

Фотосушка лучших снимков конкурса «В объективе — молодежь» состоится в Липецке. Мероприятие откроют в 16 часов в районе Дворца бракосочетаний, в Верхнем парке, сообщают организаторы творческого соревнования.

Конкурс проводился по четырем номинациям, темы которых отражают различные стороны жизни городской молодежи:

- «Молодая Семья»: фотографии, иллюстрирующие взаимодействие поколений, поддержку и сохранение семейных ценностей и традиций;

- «Молодежь за ЗОЖ»: фотографии, на которых изображена молодежь, занимающаяся спортом, пропагандирующие здоровый образ жизни;

- «Молодежь в действии»: фотографии, на которых изображены дела молодых жителей Липецка для благоустройства города;

- "Молодёжь - за экологию!".

Авторы лучших фото получат призы.
212
#фото #конкурс

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

15 лучших профессионалов города получили заслуженные почести
#Доска Почета
15 лучших профессионалов города получили заслуженные почести

8 минут назад

Общество
В Липецке предлагают праздновать день рождения Чебурашки
#праздник #акция #предложение
6
В Липецке предлагают праздновать день рождения Чебурашки

56 минут назад

Общество
День города внесет изменения в работу городского транспорта
#День города
3
День города внесет изменения в работу городского транспорта

59 минут назад

Общество
В праздничные дни движение в центре Липецка будет ограничено
#День города
В праздничные дни движение в центре Липецка будет ограничено

сегодня, 10:02

Общество
Управление образования: международный детский лагерь не имеет право реализовывать путевки
#лагерь #дети #лето
5
Управление образования: международный детский лагерь не имеет право реализовывать путевки

сегодня, 09:48

Общество
Добринским дорожникам не платили зарплату
#зарплата #долг
Добринским дорожникам не платили зарплату

сегодня, 09:40

Общество