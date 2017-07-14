В Липецке устроят фотосушку

Представят лучшие снимки молодежи.

Фотосушка лучших снимков конкурса «В объективе — молодежь» состоится в Липецке. Мероприятие откроют в 16 часов в районе Дворца бракосочетаний, в Верхнем парке, сообщают организаторы творческого соревнования.



Конкурс проводился по четырем номинациям, темы которых отражают различные стороны жизни городской молодежи:



- «Молодая Семья»: фотографии, иллюстрирующие взаимодействие поколений, поддержку и сохранение семейных ценностей и традиций;



- «Молодежь за ЗОЖ»: фотографии, на которых изображена молодежь, занимающаяся спортом, пропагандирующие здоровый образ жизни;



- «Молодежь в действии»: фотографии, на которых изображены дела молодых жителей Липецка для благоустройства города;



- "Молодёжь - за экологию!".



Авторы лучших фото получат призы.