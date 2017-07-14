Добринским дорожникам не платили зарплату

Долги пришлось возвращать после вмешательства Госинспекции

Во исполнение представления, выданного государственным инспектором труда по результатам рассмотрения административного материала органов прокуратуры по факту задолженности по заработной плате в ООО «Дорожник» Добринского района, 46 работникам произведена выплата задолженности на сумму 594,53 тыс. рублей. Директор Общества привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа, сообщает Госинспекция труда в Липецкой области.