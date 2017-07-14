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О вреде абортов рассказывали в детском парке

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О вреде абортов рассказывали в детском парке

С 9 по 15 июля проходит всероссийская информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!».

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, фонд социально-культурных инициатив, президентом которого является Светлана Владимировна Медведева, ежегодно с 9 по 15 июля организует информационно-просветительскую акцию «Подари мне жизнь!», в рамках которой проводятся дни открытых дверей, лекции, конференции, консультации и другие мероприятия.

Основными задачами являются информирование населения о вреде абортов, пропаганда традиционных семейных ценностей и ответственного родительства. Акция по своей нравственно-этической составляющей связана с праздником «День семьи, любви и верности».

В Липецке в рамках этой акции специалисты  Центра медицинской профилактики  12 июля организовали «Островок здоровья» в детском парке для маленьких посетителей и их родителей, бабушек, дедушек.

На «Островке здоровья» для детей была организована викторина по здоровому образу жизни, уличный вернисаж, арт-объект. Среди взрослых распространялась полиграфическая продукция по профилактике детских заболеваний, пропаганде ЗОЖ, о сохранении репродуктивного здоровья, вреде абортов, пропаганде ответственного родительства.

Юные участники акции совместно со старшим поколением отгадывали загадки,  рисовали на асфальте рисунки на тему: «Семья-это…» и учились изготавливать кораблики из бумаги под девизом «Семейному кораблю – счастливое плавание». За участие в конкурсах ребята получали сувениры и памятные подарки.

Цель Всероссийской акции «Подари мне жизнь» – еще раз напомнить, что семья и дети являются главной жизненной ценностью человека, а в нашем современном обществе необходимо укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей и традиций.

Фото uzalo48.lipetsk.ru


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