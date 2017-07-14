В субботу в Липецке будет еще один салют

Праздник состоится на Соколе.

В эти выходные Липецк отметит свой День рождения, Липецку – 314. Творческий коллектив Дворца культуры "Сокол" приготовил мероприятия которые способны порадовать больших и маленьких жителей и гостей города Липецка, сообщает учреждение культуры.



16 июля в 17.00 на главной эстраде парка в 15-й раз пройдет финал давно полюбившегося и традиционного фестиваля детского творчества «Соколинка». Более 100 талантливых детей в возрасте от 4 до 18 лет, одержавших победу в отборочных турах, примут участие в Гала-концерте фестиваля, который пройдет в форме театрализованного представления. Также, в 17.00 на площаде у фонтана состоится праздничный концерт "Мой город в липовом уборе!".



В 20.00 на главной эстраде пройдет концертная программа "Любимый город наш, а город – это мы!" , которая соберет лучшие коллективы Дворца культуры «Сокол» и города Липецка.



А в 22.00 небо озарит праздничный салют. Примерно в этот же период над Липецком прогремит и главный салют праздника, в районе площади Петра Великого.