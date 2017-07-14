47 минут назад
Житель области торговал собранной коноплей
Одним из покупателей оказался полицейский.
Прокурор Воловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту совершения жителем села Волово преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, ранее судимый мужчина занимался сбытом марихуаны, полученной им в результате сбора дикорастущей конопли.
Деятельность наркодельца была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий по изобличению сбытчиков наркотиков на территории района.
Для подтверждения оперативной информации о торговце наркотиком была проведена проверочная закупка, в процессе которой обвиняемый продал «покупателю» наркотическое средство в значительном размере.
В ходе обыска в доме и надворных постройках обвиняемого было обнаружено значительное количество наркотических средств, предназначенных для сбыта.
По факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
Надзор за соблюдением законности при расследовании уголовного дела осуществляла прокуратура района.
Признав собранные доказательства достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.