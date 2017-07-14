Происшествия

47 минут назад

Житель области торговал собранной коноплей

240
#наркотики
Житель области торговал собранной коноплей

Одним из покупателей оказался полицейский.

Прокурор Воловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту совершения жителем села Волово преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, ранее судимый мужчина занимался сбытом марихуаны, полученной им в результате сбора дикорастущей конопли.

Деятельность наркодельца была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий по изобличению сбытчиков наркотиков на территории района.

Для подтверждения оперативной информации о торговце наркотиком была проведена проверочная закупка, в процессе которой обвиняемый продал «покупателю» наркотическое средство в значительном размере.

В ходе обыска в доме и надворных постройках обвиняемого было обнаружено значительное количество наркотических средств, предназначенных для сбыта.

По факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Надзор за соблюдением законности при расследовании уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Признав собранные доказательства достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

240
#наркотики

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