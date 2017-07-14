Общество
55 минут назад
Пропавшего мальчика будут искать волонтеры на лошадях
Создается отряд добровольцев.
Идет набор желающих помочь в поиске пропавшего накануне 3-летнего мальчика Артема. Как сообщает поисковое движение «Лиза Алерт», особо нужна помощь добровольцев, в чьем распоряжении есть лошади. Животные нужны для более мобильного перемещения по лесам и полям.
Напомним, Артем Кузнецов пропал накануне днем около села Михайловка Тербунского района. Мальчика потеряли из виду около 15 часов, а в полицию об его исчезновении сообщили к вечеру. Как сообщала пресс-служба УМВД по Липецкой области, в поисках ребенка задействована сотня полицейских.
Напомним, Артем Кузнецов пропал накануне днем около села Михайловка Тербунского района. Мальчика потеряли из виду около 15 часов, а в полицию об его исчезновении сообщили к вечеру. Как сообщала пресс-служба УМВД по Липецкой области, в поисках ребенка задействована сотня полицейских.