«Форд» врезался в столб: водитель госпитализирован

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 июля в селе Двуречки Грязинского района 59-летний водитель «Форда» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. В результате мужчину с травмами госпитализировали.

В Липецке на улице Советской неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 64-летнюю женщину, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В Ельце на улице ЛьваТолстого 51-летний водитель «ВАЗ-2112» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Чери» под управлением 39-летнего мужчины. В результате оба водителя получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1487 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 14, неиспользование ремней безопасности – 64, превышение скорости – 1027, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.