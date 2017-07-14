Рано утром в многоквартирном доме выгорело жилье

Пострадал хозяин квартиры.

Сегодня около 03.00 в Липецке на улице Титова произошел пожар - выгорела квартира на пятом этаже дома №9/1.



В пожаре пострадал жилец квартиры, мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом.



Очаг возгорания находился на кухне. По словам жильцов дома, причиной пожара стала кухонная плита.

