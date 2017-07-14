Происшествия
50 минут назад
Рано утром в многоквартирном доме выгорело жилье
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Пострадал хозяин квартиры.
Сегодня около 03.00 в Липецке на улице Титова произошел пожар - выгорела квартира на пятом этаже дома №9/1.
В пожаре пострадал жилец квартиры, мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом.
Очаг возгорания находился на кухне. По словам жильцов дома, причиной пожара стала кухонная плита.
В пожаре пострадал жилец квартиры, мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом.
Очаг возгорания находился на кухне. По словам жильцов дома, причиной пожара стала кухонная плита.
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