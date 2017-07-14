Происшествия

50 минут назад

Рано утром в многоквартирном доме выгорело жилье

392
#пожар
Рано утром в многоквартирном доме выгорело жилье

Пострадал хозяин квартиры.

Сегодня около 03.00 в Липецке на улице Титова произошел пожар - выгорела квартира на пятом этаже дома №9/1.

В пожаре пострадал жилец квартиры, мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом.

Очаг возгорания находился на кухне. По словам жильцов дома, причиной пожара стала кухонная плита. 
392
#пожар

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