Общество
43 минуты назад
Липецкая вечЁрка: угроза со столба, первый электробус и агрессивный депутат
Предлагаем вам обзор самых популярных и обсуждаемых среди интернет-пользователей событий Липецка и региона в четверг, 13 июня.
Больше всего сегодня липчан заинтересовало ДТП со смертельным исходом. 12 июля в Задонском районе в 12.20 на автодороге Стебаево – Задонск – Долгоруково 63-летний водитель «Ниссана» насмерть сбил 45-летнюю женщину.
Не менее популярно сообщение насчет оригинального объявления от строителей. Вместе с описанием широчайшего фронта работ авторы объявлений поместили на нем фразу из языка восточно-романской группы. Это — обращение к другим расклейщикам объявлений. Общий смысл фразы - «Если сорвешь, твоей маме будет плохо».
Вместе с этим интернет-пользователи активно обсуждают первый в Липецке электробус. «КамАЗ-55994Э» способен вместить 85 пассажиров, 25 мест для них — сидячие. Максимальная скорость – 75 км/ч, максимальный преодолеваемый уклон — 19%. Но подъём на улице Советской он преодолел с лёгкостью. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт.
Особое оживление в теме расхищения государственных средств. В Правобережном районном суде Липецка огласили вердикт по громкому уголовному делу о хищении средств ОАО «Росагролизинг», подсудимыми по которому проходили Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский.
Тем временем больше всего липчанам понравилось сообщение про желание отлупить дорожников. Парламентариев интересовали не планы будущих ремонтов дорог, а то, как осваивается бюджетный миллиард, выделенный на реконструкцию магистралей в этом году.
Больше всего сегодня липчан заинтересовало ДТП со смертельным исходом. 12 июля в Задонском районе в 12.20 на автодороге Стебаево – Задонск – Долгоруково 63-летний водитель «Ниссана» насмерть сбил 45-летнюю женщину.
Не менее популярно сообщение насчет оригинального объявления от строителей. Вместе с описанием широчайшего фронта работ авторы объявлений поместили на нем фразу из языка восточно-романской группы. Это — обращение к другим расклейщикам объявлений. Общий смысл фразы - «Если сорвешь, твоей маме будет плохо».
Вместе с этим интернет-пользователи активно обсуждают первый в Липецке электробус. «КамАЗ-55994Э» способен вместить 85 пассажиров, 25 мест для них — сидячие. Максимальная скорость – 75 км/ч, максимальный преодолеваемый уклон — 19%. Но подъём на улице Советской он преодолел с лёгкостью. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт.
Особое оживление в теме расхищения государственных средств. В Правобережном районном суде Липецка огласили вердикт по громкому уголовному делу о хищении средств ОАО «Росагролизинг», подсудимыми по которому проходили Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский.
Тем временем больше всего липчанам понравилось сообщение про желание отлупить дорожников. Парламентариев интересовали не планы будущих ремонтов дорог, а то, как осваивается бюджетный миллиард, выделенный на реконструкцию магистралей в этом году.