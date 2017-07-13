Общество

43 минуты назад

Липецкая вечЁрка: угроза со столба, первый электробус и агрессивный депутат

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: угроза со столба, первый электробус и агрессивный депутат
Предлагаем вам обзор самых популярных и обсуждаемых среди интернет-пользователей событий Липецка и региона в четверг, 13 июня.

Больше всего сегодня липчан заинтересовало ДТП со смертельным исходом.  12 июля в Задонском районе в 12.20 на автодороге Стебаево – Задонск – Долгоруково 63-летний водитель «Ниссана» насмерть сбил 45-летнюю женщину.


Не менее популярно сообщение насчет оригинального объявления от строителей. Вместе с описанием широчайшего фронта работ авторы объявлений поместили на нем фразу из языка восточно-романской группы. Это — обращение к другим расклейщикам объявлений. Общий смысл фразы - «Если сорвешь, твоей маме будет плохо».


Вместе с этим интернет-пользователи активно обсуждают первый в Липецке электробус. «КамАЗ-55994Э» способен вместить 85 пассажиров, 25 мест для них — сидячие. Максимальная скорость – 75 км/ч, максимальный преодолеваемый уклон — 19%. Но подъём на улице Советской он преодолел с лёгкостью. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт.


Особое оживление в теме расхищения государственных средств. В Правобережном районном суде Липецка огласили вердикт по громкому уголовному делу о хищении средств ОАО «Росагролизинг», подсудимыми по которому проходили Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский. 


Тем временем больше всего липчанам понравилось сообщение про желание отлупить дорожников. Парламентариев интересовали не планы будущих ремонтов дорог, а то, как осваивается бюджетный миллиард, выделенный на реконструкцию магистралей в этом году.


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#обзор #события #вечЁрка
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