Общество

46 минут назад

В Тербунском районе смертность превышает рождаемость в 2,6 раза

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#демография
В Тербунском районе смертность превышает рождаемость в 2,6 раза

Такие данные обнародованы в преддверии административного совета, который пройдет в районе

"На 01.01.2017 года на территории Тербунского района проживает 22388 человек (2016 г.- 22319 чел.).

За шесть месяцев 2017 г. в районе зарегистрировались 720 прибывших иностранных гражданина, оформили документы для  проживания 77 человек. По программе переселения за шесть месяцев прибыло 39 человек.

Сохраняется высокий процент разводов, он составил 126 %: заключили брак 42 пары, а расторгли - 53 семейные пары (2016 г. – 70 %: заключили – 44, расторгли – 31).

За 6 месяцев 2017 г. в районе  родилось 74 ребёнка, из них 41 мальчик и 33 девочки (2016 г. - 102 ребёнка, из них 49 мальчиков и 53 девочки). В женской консультации стали на учет по беременности за 1 полугодие 2017 г. 109 женщин, в 2016 г. –  107.

Уровень  смертности в районе  превысил рождаемость в 2,6 раза (2016 г. – 1,6 раза). За отчетный период умерло 198 человек (в 2016 г. – 164 человека). Смертность мужчин трудоспособного возраста  от общего количества умерших мужчин составляет 25 % (112:28). За аналогичный период 2016 года смертность в трудоспособном возрасте среди мужчин составила 37 % (81:30).  Уровень смертности женщин трудоспособного возраста от общего количества умерших женщин в 2016 г. составляет 4,6 %, из 86 умерших - 4 в  трудоспособном возрасте. В 2016 г. – 2.4 % (83:2). Процент умерших в трудоспособном возрасте  мужчин, от общего количества умерших трудоспособного возраста за 1 полугодие 2017 г. составляет 87,5 % (из 32 умерших ТСВ – 28 мужчин). Процент умерших в трудоспособном возрасте женщин, от общего количества умерших трудоспособного возраста за I полугодие 2017 г. составляет 12,5 % (из 32 умерших ТСВ – 4 женщины).

Из 32 умерших в трудоспособном возрасте 10 человек состояли на учете в наркокабинете.

Причины смерти умерших в трудоспособном возрасте:

2 чел. – алкоголизм; 3 чел. – суицид; 1 чел. – действие температур (замер., угор.); 1 чел. – автотравмы; 7 чел. -  онкология; 7 чел. – ИБС, ОНМК, 11 чел. – другие причины.

Средний возраст умерших составляет:

мужчин – 67 лет (2016 г.– 65 лет), женщин – 79,5 лет (2016 г. – 79 лет),
общий – 73 года (2016 г. – 72 года)", говорится в сообщении администрации Тербунского района.

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#демография

Комментарии (3)

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Виктор

22 минуты назад
Теперь всё понятно, почему бегут из Тербунов в городскую и областную администрацию.
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Barbbi

27 минут назад
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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Баба Зина

28 минут назад
Все уехали в Липецк, на должностЯ
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