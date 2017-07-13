75 липчан оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в лесах

С начала действия особого пожароопасного режима наказаны 9 липчан

Управление лесного хозяйства Липецкой области, в соответствии с Положением об управлении, осуществляет федеральный государственный пожарный надзор в лесах в рамках переданных субъекту полномочий.

С 15 мая по 31 августа 2017 года на территории нашей области введен особый противопожарный режим, в соответствии с которым разведение каких либо костров запрещено в лесных насаждениях. С учетом этого ужесточилось и наказание за нарушение запрета, теперь штраф для граждан составляет от 4000 руб. до 5000 руб. Но, несмотря на неоднократное предупреждение граждан о возрастающей ответственности за разведение костров на территории лесного фонда, с начала действия особого противопожарного режима лесными инспекторами выявлено 9 случаев нарушения гражданами указанного запрета на территории лесов области, каждый виновник которого теперь заплатит не менее 4 тыс. руб. Всего с начало года инспекторами было оштрафовано 75 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах.

Управление лесного хозяйства Липецкой области призывает граждан отказаться от разведения костров, чтобы спасти наши леса и не омрачать отдых на природе неприятностями, связанными с привлечением к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщили в управлении лесного хозяйства региона.

Фото: leslipetsk.ru