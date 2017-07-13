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75 липчан оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в лесах

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#лес. пожароопасный период
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75 липчан оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в лесах

С начала действия особого пожароопасного режима наказаны 9 липчан

Управление лесного хозяйства Липецкой области, в соответствии с  Положением об управлении, осуществляет федеральный государственный пожарный надзор в лесах в рамках переданных субъекту полномочий.

С 15 мая по 31 августа 2017  года на территории нашей области введен особый противопожарный режим, в соответствии с которым разведение каких либо костров запрещено в лесных насаждениях. С учетом этого ужесточилось и наказание за нарушение запрета, теперь штраф для граждан составляет от 4000 руб. до 5000 руб. Но, несмотря на неоднократное предупреждение граждан о возрастающей ответственности за разведение костров на территории лесного фонда, с начала действия особого противопожарного режима лесными инспекторами выявлено 9 случаев нарушения гражданами указанного запрета на территории лесов области, каждый виновник  которого теперь заплатит не менее 4 тыс. руб. Всего с начало года инспекторами было оштрафовано 75 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах.

Управление лесного хозяйства Липецкой области призывает граждан отказаться от разведения костров, чтобы спасти наши леса и не омрачать отдых на природе неприятностями, связанными с привлечением к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщили в управлении лесного хозяйства региона.

Фото: leslipetsk.ru

3 277
#лес. пожароопасный период
1

Комментарии (3)

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бунтарь

23 минуты назад
Костры разводил, развожу и буду разводить. И никакие инспектора с мусорами не помешают.
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Barbbi

27 минут назад
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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Фокс

47 минут назад
Насчёт костров и прочего, пожалуй правильно, НО! Ограничить вход и въезд в лес в то время, когда идут дожди, появились грибы, ягоды... Погода умеренная по жаре, подстилка в лесу влажная, а мне нельзя быть в лесу. Королёв! Будь реалистом! какая пожароопасность? Сам-то на охоту и рыбалку поди катаешься?
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