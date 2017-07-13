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Авиалайнер насмерть сдул туристку на карибском пляже‍

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Авиалайнер насмерть сдул туристку на карибском пляже‍

Женщина наблюдала за взлетом самолета

На острове Синт-Мартен, расположенном в Карибском бассейне, туристку снесло потоками ветра от самолета. От полученных травм 57-летняя жительница Новой Зеландии скончалась, - передает РЕН ТВ.

Женщина вместе с товарищами наблюдала за взлетом пассажирского лайнера Boeing-737. Она держалась за ограду, отделяющую пляж от аэропорта, однако внезапный порыв сбил ее с ног. При падении она ударилась головой о бетонную плиту.

Это первый смертельный случай на знаменитом пляже, причиной которого стал взлетающий лайнер. В 2012 году аналогичный случай произошел здесь с молодой девушкой, которая получила серьезные травмы.

Пляж Махо-Бич на острове Сен-Мартен привлекает туристов тем, что находится в непосредственной близости от торца взлетной полосы аэропорта Принцессы Юлианы. Это позволяет отдыхающим наблюдать приземляющиеся самолеты с расстояния в несколько метров.
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