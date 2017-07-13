Международный детский лагерь не соответствует санитарным правилам

Проверку провёл Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в сети Интернет представлена информация о планируемом открытии летней оздоровительной смены EnglishTit для детей и подростков с 18 июля по 7 августа в Задонском районе (ООО «Международный детский лагерь «Семь звезд»)

В настоящее время по результатам экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» выдано заключение о несоответствии ООО «Международный детский лагерь «Семь звезд» требованиям санитарных правил (СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»).

- Деятельность данного лагеря является незаконной, - отмечает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.