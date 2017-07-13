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Международный детский лагерь не соответствует санитарным правилам

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#лагерь #дети #Роспотребнадзор
Международный детский лагерь не соответствует санитарным правилам

Проверку провёл Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области,   в сети Интернет представлена информация о планируемом открытии летней оздоровительной смены EnglishTit для детей и подростков с 18 июля по  7 августа  в Задонском районе (ООО «Международный детский лагерь «Семь звезд»)

В настоящее время по результатам экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» выдано заключение о несоответствии ООО «Международный детский лагерь «Семь звезд» требованиям санитарных правил (СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»).

- Деятельность данного лагеря является незаконной, - отмечает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

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#лагерь #дети #Роспотребнадзор

Комментарии (2)

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Веня

23 минуты назад
да в этой протухшей стране уже ничего давно не соответствует благодаря стараниям вот таких гребаных центров..в магазине уже скоро в открытую будут пластик за еду выдавать...а вы все сидите...плановые проверки проводите
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интересно

41 минуту назад
на Соборной площади между картавым лысым два лагеря - светский и религиозный для рабов - соответсвуют всем правилам?
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