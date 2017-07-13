Сергей Шойгу распорядился установить липецкий самолет на месте гибели Юрия Гагарина

Завтра к мемориалу памяти первого советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина и его наставника Владимира Серегина будет доставлен самолет МиГ-29.

Мемориально-музейный комплекс, который планируется построить на месте гибели Гагарина, будет изображать палубу авианосца с установленным на ней истребителем.

12 июля с МиГа сняли все военное вооружение и разобрали. В таком виде его привезут из Липецка. Самолет передан в распоряжение мемориала по приказу Министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает "Комсомольская правда - Владимир".

Фото: ntv.ru