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Сергей Шойгу распорядился установить липецкий самолет на месте гибели Юрия Гагарина

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#Гагарин #самолет
Сергей Шойгу распорядился установить липецкий самолет на месте гибели Юрия Гагарина

Завтра к мемориалу памяти первого советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина и его наставника Владимира Серегина будет доставлен самолет МиГ-29.

Мемориально-музейный комплекс, который планируется построить на месте гибели Гагарина, будет изображать палубу авианосца с установленным на ней истребителем.

12 июля с МиГа сняли все военное вооружение и разобрали. В таком виде его привезут из Липецка. Самолет передан в распоряжение мемориала по приказу Министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает "Комсомольская правда - Владимир".

Фото: ntv.ru

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#Гагарин #самолет

Комментарии (3)

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Виват.

29 минут назад
Видно сразу что Шойгу ни какого отношения не имеет к армии ! Гагарин погиб на миг15. И авианосцев в то время в ссср небыло. Вот что такое не компитентность власти и незнание истории. Так и живем строна в дерме а мы новые мемориалы строим.
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Царь то Ненастоящий

44 минуты назад
перестал с Шойгу общаться, уху кушать, настоящий царь в армии служил хоть, а тут бордюры менять - отбор если не служил то всё - давай до свиданья
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министерство обороны

58 минут назад
товарищи Шойгу и Сердюков не служили в Советской Армии .
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