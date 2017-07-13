сегодня, 17:16
Сергей Шойгу распорядился установить липецкий самолет на месте гибели Юрия Гагарина
Завтра к мемориалу памяти первого советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина и его наставника Владимира Серегина будет доставлен самолет МиГ-29.
Мемориально-музейный комплекс, который планируется построить на месте гибели Гагарина, будет изображать палубу авианосца с установленным на ней истребителем.
12 июля с МиГа сняли все военное вооружение и разобрали. В таком виде его привезут из Липецка. Самолет передан в распоряжение мемориала по приказу Министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает "Комсомольская правда - Владимир".
Фото: ntv.ru
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