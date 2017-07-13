Общество

сегодня, 17:16

В Липецкой области забраковали 73 партии мяса

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#мясо #Роспотребнадзор
В Липецкой области забраковали 73 партии мяса

Виновные штрафованы на общую сумму 686 400 рублей.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, во втором квартале этого года проведено 104 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства, транспортировки, хранения и реализации мясной продукции.

Исследовано 358 проб мяса и мясной продукции, из них не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 6 проб (1,8%).

По физико-химическим показателям, включая показатели идентификации (видовой состав, массовая доля влаги, органолептические показатели и другие) удельный вес неудовлетворительных проб снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 2% до0,6%.

Проб с превышением гигиенических нормативов по содержанию загрязнителей химической природы (соли тяжелых металлов, бенз(а)пирен, пестициды) не зарегистрировано.

Наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясных продуктах не обнаружено.

В ходе проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству и обороту мяса и мясной продукции были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей:  нарушения условий хранения мяса и мясной продукции; отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность продукции; нарушение правил товарного соседства при хранении и реализации; нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря;  не соблюдение правил личной гигиены.

Всего во втором квартале  забраковано некачественной и опасной мясной продукции в количестве 73 партии общим весом 122 килограмма. 

В отношении виновных лиц вынесено 264 постановления о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 686 400 рублей. Выявленные нарушения квалифицировались по следующим статьям КоАП РФ: 14.43 ч. 1, 14.43.ч.2, 14.4 ч.1, 10,8, 6.4, 6.6.

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#мясо #Роспотребнадзор

Комментарии (1)

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Виткова Лариса

39 минут назад
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