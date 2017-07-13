Липчанам продемонстрируют менуэт конца 18 века

Департамент культуры Липецка обнародовал подробную программу "Александровского бала"

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, новинкой «Александровского бала» на фестивале «Липецкое городище 2017», который в этом году пройдет в субботу 15 июля в 16.00, станет участие в нем реконструкторов русской бальной культуры из других городов.

Одними из гостей и непосредственных участников бала станет «Историческое общество «Бал в русской усадьбе» из Москвы. С 2008 года общество возрождает культурную и светскую жизнь русских дворянских усадеб, проводя в них исторические костюмированные балы. Общество провело более 50 балов в красивейших усадьбах России - таких, как «Середниково» и «Большие Вязёмы» в Подмосковье, «Полотняный завод» в Калужской области, «Берново» в Тверской, «Хмелита» в Смоленской, Дом купцов Рукавишниковых в Нижнем Новгороде и знаменитый Дом Пашкова в Москве. Историческое общество регулярно принимает участие в показательных выступлениях на литературных и исторических праздниках, в интерактивных программах российских музеев, а также часто выступает на крупнейших светских и культурных мероприятиях Москвы – таких, как выставки историка моды А.Васильева и церемонии награждения лауреатов премии «Каннские львы».

- На Александровском балу в Липецке мы расскажем про русскую бальную культуру начала 19 века и про бальный этикет, продемонстрируем костюмы и танцы эпохи "ампир" и предложим гостям фестиваля разучить и станцевать с нами несколько простых ампирных танцев, - поделился программой выступления председатель Общества «Бал в русской усадьбе» Алексей Семилеткин.

Исторические танцоры из Москвы покажут в этот день такие подлинные танцы эпохи «ампир», как полонезы, экосезы, кадрили, вальсы, франсезы, англезы и контрадансы. Гости фестиваля смогут также увидеть показательные выступления одной из лучших профессиональных пар Москвы, педагогов Исторического общества - Анны Николаевой и Сергея Сосницкого. Они продемонстрируют подлинный менуэт конца 18 века, аллеманду и ампирный вальс.

На «Александровский бал в Липецке» также прибудут гости из Воронежа. У гостей фестиваля будет возможность познакомиться с участниками студии исторического и традиционного танца «Каменный мост» уже вечером 14 июля. Реконструкторы бальной культуры создадут в парке атмосферу пикника 19 века.

Студия существует уже более 10 лет и является одной из крупнейших в своем городе. Кроме исторических танцев XIX века участники студии увлекаются ещё одним направлением танцевальной культуры - шотландскими и ирландскими танцами. Бальные мероприятия, проводимые студией, не завязаны только на историческую тему. Студия проводит балы в тематике Портерианы или Алисы в Стране Чудес и т.д. Ученики и преподаватели студии участвуют в показательных выступлениях, активно посещают балы, проводимые в других городах.

Липецк посетят также гости из Ростова – представители общества «Балы Ростова Великого». Организация специализируется не столько на строгой реконструкции бальной культуры как таковой. Через бальный этикет «Балы Ростова Великого» прививают молодому поколению интерес к родной культуре. Участие в них могут принять люди самых разных возрастов, от школьников до пожилых людей, что является мощным объединяющим моментом. Балы организации носят в большой степени игровой, менее строгий характер, несмотря на то, что танцы и этикет того времени на мероприятии сохраняются.

Как рассказала Нина Шибанова, хореограф «Балов Ростова Великого», в Липецк участники общества решили приехать по приглашению Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства. Их заинтересовал сам формат фестиваля, в частности организация площадки XIX века, а также решили посетить Липецк, в котором ростовчане ещё ни разу не были.